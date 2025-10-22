Также спикер Кремля прокомментировал "слухи" об отмене встречи Трампа и Путина.

В Кремле прокомментировали информацию, обнародованную агентством Reuters, о том, что РФ в частном порядке подтвердила США требование получить весь Донбасс. Соответствующее заявление озвучил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Россия это делала неоднократно. Наша позиция хорошо всем известна. Они (требования, - ред.) очень четко сформулированы нашим президентом, и их хорошо знают. Пока больше никаких новостей по этому сюжету у нас нет", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, он отреагировал на информацию о том, что саммит Путина и американского президента Дональда Трампа в Будапеште не состоится.

"Сроки саммита в Будапеште еще не были определены, к этому необходима тщательная подготовка, на это необходимо время. Все это окружено большим количеством сплетен, пересудов, которые в корне не соответствуют действительности", - заверил Песков.

Относительно заявления Трампа о том, что он не хочет проводить с российским диктатором бесполезную встречу, то пресс-секретарь Путина сказал:

"Никто не хочет терять время - ни президент Трамп, ни президент Путин. Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки".

РФ сообщила США о своих претензиях на Донбасс

Как сообщал ранее УНИАН, РФ в частном порядке подтвердила США требование получить весь Донбасс. По данным Reuters, два американских чиновника рассказали, что Россия направила администрации Трампа соответствующий "неофициальный документ". "Эта позиция фактически опровергает мнение президента США Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены на нынешней линии фронта", - написало издание. Россия также в своем коммюнике подтвердила, что войска НАТО не должны быть размещены в Украине в рамках любого мирного соглашения.

Издание The Wall Street Journal писало, что телефонный разговор между госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым показал истинную позицию России относительно войны. По словам неназванных официальных лиц, Москва все еще считает, что Украина должна передать ей контроль над всей территорией Донбасса в рамках любого урегулирования.

