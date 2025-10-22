Россия также подтвердила свою прежнюю позицию о том, что войска НАТО не будут размещены в Украине ни в коем случае.

Россия подтвердила свои предыдущие условия мирного соглашения с Украиной в частном коммюнике, направленном на днях в США.

Об этом коммюнике известном как "неофициальный документ", сообщили Reuters два американских чиновника, знакомый с ситуацией. В коммюнике было подтверждено требование России взять под контроль весь украинский Донбасс, заявил один из американских чиновников.

"Эта позиция фактически опровергает мнение президента США Дональда Трампа о том, что линии фронта должны быть заморожены на нынешней линии фронта", - написало издание.

Россия также подтвердила свою прежнюю позицию о том, что войска НАТО не будут размещены в Украине в рамках какого-либо мирного соглашения, сообщил один из чиновников.

Новость о неофициальном документе (дипломатический термин, обозначающий неформальный документ, призванный донести позицию одной стороны до другой) появилась на фоне отмены встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште.

Официальный представитель Белого дома сообщил Reuters, что такая встреча "в ближайшем будущем" не планируется.

В коммюнике также подчеркивается, насколько Россия придерживается максималистских требований к Украине.

В ответ на просьбу прокомментировать неофициальный документ Белый дом указал на заявление Трампа, в котором он заявил, что не принял решения по поводу саммита, но не хочет, чтобы встреча была "напрасной". Он добавил, что считает возможным прекращение огня на нынешних линиях фронта.

Визит Зеленского в США

На личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским официальные лица США представили ему предложенный Кремлем план по передаче Донбасса в обмен на небольшие части Запорожской и Херсонской областей.

Зеленский этот план не принял, и после этого Трамп публично заявил, что существующие линии фронта следует заморозить.

