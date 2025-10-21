Комментарии Лаврова подтвердили предположения американской администрации, заявил неназванный чиновник.

Накануне состоялся телефонный разговор между госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он показал, что Кремль придерживается своей давней позиции относительно войны в Украине.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal. По словам неназванных официальных лиц, Москва все еще считает, что Украина должна передать ей контроль над всей территорией Донбасса в рамках любого урегулирования.

Рубио, который также является советником Трампа по вопросам нацбезопасности, после разговора с Лавровым говорил с чиновниками Белого дома. Он сообщил им, что ближайший саммит с российским диктатором Владимиром Путиным вряд ли даст положительные результаты в мирных переговорах.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа, имя которого в материале не называется, заявил, что комментарии Лаврова подтвердили предположения американской администрации: Россия не готова заключать соглашение.

В то же время этот же чиновник отметил, что в телефонном разговоре с Трампом, который состоялся на прошлой неделе, Путин дал понять, что готов обсудить "некоторые вопросы, которые могли бы преодолеть разногласия между позициями США и России".

Это, по словам чиновников, дало определенную надежду на новый саммит между Трампом и Путиным, даже если он не состоится так быстро, как изначально говорил Трамп.

Встреча Трампа и Путина: что предшествовало

Недавно Трамп объявил, что в ближайшее время встретится с Путиным в венгерском Будапеште. При этом возникали вопросы относительно того, как диктатору туда добраться. Болгария заявила о готовности предоставить ему воздушный коридор.

Но несмотря на все разговоры, 21 октября ряд СМИ сообщили, что встреча, о которой говорил Трамп, отменена. Подготовку к ней поставили на паузу после разговора Рубио и Лаврова. Сообщалось, что Москва отменила личную встречу своего министра иностранных дел с госсекретарем США.

Reuters писало, что под угрозу проведения саммита в Будапеште, вероятно, поставил отказ Москвы от немедленного прекращения огня в Украине.

