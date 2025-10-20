По мнению эксперта, диктатор хочет таким образом показать внутри РФ, что выполняются задачи "специальных военных операций".

Российский диктатор Владимир Путин не может захватить Донбасс военным путем, поэтому пытается манипуляциями получить эти территории без боя. Об этом в комментарии УНИАН сказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Дело в том, что это внесено в их Конституцию. Они хотят таким образом показать внутри или снаружи Российской Федерации, что выполняются задачи так называемых специальных военных операций, что они контролируют полностью Донбасс. Я думаю, что это больше для внутреннего потребления, для того, чтобы подать это как победу якобы в войне и выполнение задач", - отметил он.

В то же время, по словам Гетьмана, на той территории есть наша фортификация, и в случае отхода украинских сил будет сложнее держать оборону.

"Если мы отойдем, нельзя сказать, что открываются какие-то пути и что россияне смогут продвигаться беспрепятственно, но дальше нам держать оборону будет труднее, чем там, где мы находимся сейчас. Очевидно, Путин прекрасно понимает, что он не может захватить эти территории, не хватает у него военного ресурса на это. Поэтому он пытается взять без сбоя. И начинает рассказывать, что "давайте мы отдадим вам те или иные какие-то области"", - пояснил эксперт.

По его убеждению, Путин хочет, чтобы Трамп сказал, что надо, чтобы не гибли люди, то есть он играет на эмоциях.

"Путин говорит ему, мол, мы бы захватили, но это будут потери. Зачем, мол, все равно мы это сделаем, так пусть они добровольно это отдадут, а мы еще как бонус со стороны России для Украины отдадим несколько областей, которые мы уже контролируем", - пояснил Гетьман.

Он подчеркнул, что нет такого правила, чтобы другие страны считали собственностью то, что захвачено агрессивно.

"Давайте представим, что политик Рузвельт (Франклин Рузвель, 32-й президент США в 1933-1945 годах от Демократической партии - УНИАН) сказал бы, что то, что захватил Гитлер, пусть так и будет, ну надо договориться. Невозможно представить такую ситуацию. А Трамп это делает. Это то же самое, очень похожая ситуация. Кто-то захватил - и тогдашний президент Рузвельт сказал: "Ну захватил, так захватил, на 78% он контролирует Францию, так пусть так и будет. Давайте так и остановим войну по линии соприкосновения. Главное - чтобы не гибли люди"", - подчеркнул эксперт.

Путин требует отдать ему всю Донецкую область

Как сообщал УНИАН, Путин во время телефонного разговора с Трампом поставил условие прекращения войны: чтобы Украина уступила всю Донецкую область.

Аналитики Института изучения войны считают, что такая уступка создаст условия для того, чтобы Россия возобновила свою агрессию против Украины с более выгодных позиций в удобное ей время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отступления с Донбасса не будет и позиция Украины в этом вопросе остается неизменной. По его словам, Москва настаивает на выходе Украины из Донецкой и Луганской областей, но такое требование неприемлемо.

Он также отверг аргументы о внесении Донбасса в Конституцию РФ.

