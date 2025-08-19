Президент Финляндии уверен, что Трамп действительно пытается остановить войну.

Президент Финляндии Александер Стубб озвучил три главных вывода из переговоров в Белом доме, которые состоялись 18 августа при участии президента США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и европейский лидеров. Об этом он сказал в интервью CNN.

По его словам, можно выделить три основных результата переговоров. Первый - это "продуктивный разговор" о гарантиях безопасности, которые должны предоставить Украине Европа и США. Важно, по его словам, что партнеры "сразу начали работать над конкретными шагами".

Вторым результатом, сказал Стубб, является предложение провести двустороннюю встречу Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Он подчеркнул, что президент США поднял эту тему во время звонка Путину, и тот согласился.

"Третий пункт заключается в том, что если двусторонняя встреча пройдет успешно, а это, конечно, большое "если", когда имеешь дело с Путиным, будет организована трехсторонняя встреча", - отметил президент Финляндии.

Он добавил, что Трамп действительно пытается остановить войну, и "все работают в этом направлении", в то же время, по его мнению, нужно осознавать, что стратегические цели Путина не изменились. Их три: он хочет видеть Россию супердержавой, стремится расколоть Запад и отрицает суверенитет Украины.

Другие заявления европейских лидеров относительно переговоров в Белом доме

Как сообщал ранее УНИАН, после встречи в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон объяснил, как заставить Россию пойти на уступки по Украине. Он, в частности, призвал "усилить санкции" против России, если переговоры по окончанию войны в Украине провалятся.

Также генсек НАТО Марк Рютте сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины после встречи в Вашингтоне. В эфире Fox News он сказал, что членство Украины в НАТО не обсуждают, однако обсуждают вопрос о гарантиях безопасности вроде "статьи 5", "и теперь будет более конкретно обсуждаться, что именно они будут означать".

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал два главных результата от встречи Зеленского и Трампа. По его словам, во-первых, коалиция желающих "теперь будет работать с США" над гарантиями безопасности. Вторым важным результатом он назвал соглашение о проведении встречи Зеленского и Путина, в которой примет участие Трамп.

