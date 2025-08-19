Гарантии безопасности НАТО для Украины бесполезны, считает аналитик.

Российский диктатор Владимир Путин не дает никаких реальных гарантий, которые бы гарантировали, что он не вторгнется в Украину снова. Вместо этого Кремль упорно пытается разрушить западные красные линии, чтобы изолировать Украину от союзников, а США - от Европы, пишет обозреватель The Telegraph Боб Сили.

Как отмечается в статье, Россия уже пытается помешать прогрессу, достигнутому на переговорах в Белом доме. Так, МИД России заявил, что отвергнет "любые сценарии" с участием войск НАТО в Украине, угрожая, "неконтролируемой эскалацией" с "непредсказуемыми последствиями". Кроме того, в России, похоже, решили вбить клин между США и Великобританией, заявив, что Великобритания подрывает переговоры.

"Подсадив Трампа на идею сделки, Кремль теперь пытается диктовать условия и будет неуклонно пытаться разрушить западные красные линии, чтобы изолировать Украину от союзников, а США — от Европы. Тактика переговоров России — разделять и властвовать", - отмечается в статье.

Как подчеркивает The Telegraph, Путин хочет больше стратегически ценных украинских земель, а вместе с ними как минимум три города, на завоевание которых российским войскам потребуются годы, и которые можно было бы использовать в качестве потенциального стратегического плацдарма в случае нового раунда войны.

При этом он считает западное руководство недолговечным и слабым.

"Западное сдерживание больше не сдерживает. Путин верит, что у него есть стратегическое терпение, и он может со временем измотать Украину и Запад. Сколько западных лидеров, ведших переговоры в Вашингтоне, останутся у власти через пять лет?"

Как прогнозирует The Telegraph, если мирное соглашение будет заключено, Россия, несомненно, будет продолжать то, что пытается сделать в Грузии и Молдавии, используя прокремлевских олигархов и лидеров, подрывать независимость этих государств и постепенно вовлечь их в орбиту Москвы. В таком случае украинский конфликт не закончился бы, а лишь перешёл бы в новую фазу.

Дональд Трамп заявил, что любое окончательное соглашение будет зависеть от переговоров между Путиным и Зеленским, которые, как он теперь заявляет, он намерен организовать. Однако пока что Путин лишь продемонстрировал готовность принять сделку, которая оставит Украину уязвимой для России и её смертоносной армии. Он отказывается видеть в Зеленском равного, а в Украине — государство, подытоживается в статье.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее министр обороны Великобритании Джон Гили фактически опроверг эту информацию. Он отметил, что Лондон готов отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с РФ. Он также отметил, что "коалиция желающих" готова в первый же день прекращения огня отправить свои войска в Украину, чтобы помочь обеспечить мир.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что он заявил, что членство Украины в НАТО не обсуждается, однако обсуждается вопрос о гарантиях безопасности по типу "статьи 5". Также, по словам Рютте, Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности от разных стран.

