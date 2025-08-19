Стармер отметил "реальный прогресс" на саммите.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал встречу президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне с европейскими лидерами и отметил достижение "реального прогресса" на саммите.

Как пишет The Guardian, выступая после мероприятия, Стармер охарактеризовал переговоры как "хорошие и конструктивные", добавив, что "между европейскими лидерами, присутствовавшими на саммите, президентом Трампом и президентом Зеленским было ощутимое чувство единства".

При этом премьер Британии выделил "два существенных результата" переговоров.

Во-первых, коалиция желающих "теперь будет работать с США" над гарантиями безопасности, отметил он.

"Это действительно важно для безопасности Украины, для безопасности Европы и для безопасности Великобритании", — подчеркнул Стармер.

Вторым важным результатом он назвал согласие о проведении встречи Зеленского и Путина, в которой примет участие Трамп.

"Это признание принципа, что по некоторым из этих вопросов, будь то территория или обмен заключенными, или очень серьезный вопрос о возвращении детей, Украина должна быть за столом переговоров. Это были два наиболее важных результата сегодняшнего дня. Это положительные результаты, было реальное чувство единства. Сегодня мы добились реального прогресса", - подчеркнул он.

Встреча в Вашингтоне - о чем говорили

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину, чтобы согласовать встречу с президентом Украины. Где и когда эта встреча состоится, он не сообщил. Однако, заявил, что началась подготовка к этому событию.

Также мы писали, что Зеленский приехал на встречу в Белый дом с предложениями сотрудничества с США. Украина предложила купить за счет Европы американское оружие, а США взамен после заключения мирного соглашения с Россией будут предоставлять нашему государству гарантии безопасности.

