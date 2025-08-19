Он подтвердил, что сейчас обсуждаются гарантии безопасности для Украины по типу статьи 5 НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины после встречи в Вашингтоне президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Как пишет Reuters, в эфире Fox News он заявил, что членство Украины в НАТО не обсуждается, однако обсуждается вопрос о гарантиях безопасности по типу "статьи 5".

"Ситуация такова: США и некоторые другие страны заявили, что они против членства Украины в НАТО. Официальная позиция НАТО... заключается в том, что для Украины существует необратимый путь в НАТО", - сказал Рютте.

При этом он подчеркнул, что сейчас обсуждается не членство Украины в НАТО, а гарантии безопасности для Украины по типу статьи 5, "и теперь будет более конкретно обсуждаться, что именно они будут означать".

Статья 5 учредительного договора НАТО закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому нападение на любого из 32 членов НАТО считается нападением на всех.

Также, по словам Рютте, Украине могут быть предоставлены гарантии безопасности от разных стран.

"Это не ограничивается только НАТО — подобные соглашения существуют между многими государствами мира, например США имеют их с Южной Кореей и Японией. Украина после завершения конфликта будет иметь право заключать собственные соглашения о безопасности, а сейчас идет координация с европейскими и неевропейскими партнерами для создания таких гарантий", - добавил он.

В то же время, по словам Рютте, сильнейшей гарантией безопасности для Украины наличие мощной армии.

Также он напомнил, что США теперь продают Украине оружие, а европейские страны через НАТО помогают покупке и поставке. Это позволяет Украине обеспечивать себя необходимым вооружением, одновременно усиливая оборонный потенциал и интеграцию с международными системами безопасности.

Встреча Зеленского и Трампа - что нужно знать

Зеленский провел брифинг после встречи с Трампом и европейскими лидерами. Президент Украины сообщил, что готов к встрече с российским диктатором Владимиром Путиным. Он добавил, что хочет с ним встретиться без каких-либо условий и только с Путиным готов обсуждать вопрос территорий. Также украинский лидер подтвердил, что предложил США сделку, которая предусматривает покупку оружия на сумму в 90 млрд долларов.

Трамп заявил, что после разговора с европейскими политиками позвонил кремлевскому диктатору Владимиру Путину и начал подготовку к трехсторонней встрече.

