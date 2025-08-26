По словам президента Финляндии, союзники делают все возможное, чтобы Украина сохранила свое право на самоопределение и территориальную целостность.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что союзники Украины делают все возможное для достижения прочного мира. Он также намекнул на то, что президент США Дональд Трамп может усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, если усомнится в его желании прекратить войну, пишет Yle.

"Я надеюсь, что терпение Трампа в отношении России скоро иссякнет", - сказал Стубб.

Президент Финляндии добавил, что союзники делают все возможное, чтобы Украина сохранила свое право на самоопределение и территориальную целостность. По его словам, Путина можно заставить прекратить войну только путем введения санкций и пошлин в отношении стран, которые продолжают торговать с Россией или помогают российской военной промышленности.

"Единственные, кто могут склонить Путина к миру, находятся скорее на Востоке, чем на Западе", - подчеркнул Стубб.

Путин водит за нос США в вопросе войны против Украины

Ранее The Telegraph писало, что администрация президента США Дональда Трампа слишком доверяет российскому диктатору Владимиру Путину в вопросе войны против Украины. В издании отметили, что "уступки" со стороны РФ, о которых говорил вице-президент США Джей Ди Вэнс, скорее мираж, призванный ввести в заблуждение Белый дом, чем реальный компромисс.

По словам Вэнса, Путин утверждает, что больше не вынашивает своих максималистских военных планов свержения украинского правительства. Тем не менее в издании уверены в том, что российский диктатор все еще одержим этой целью.

