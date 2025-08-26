Вице-президент США Джей Ди Вэнс обманулся, поверив в серьёзность "уступок" Путина.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее в интервью перечислил ряд "уступок", которые, по его словам, свидетельствуют о серьёзности намерений Кремля прекратить войну в Украине. Однако эти уступки, как их видит Вэнс, — скорее мираж, призванный ввести в заблуждение Белый дом, чем реальный компромисс, пишет The Telegraph.

По словам Вэнса, Путин утверждает, что больше не вынашивает своих максималистских военных планов свержения украинского правительства и замены его администрацией, более благосклонной к Москве. А также Кремль заявил о своей готовности предоставить "гарантии безопасности" для укрепления территориальной целостности Украины в рамках любого послевоенного урегулирования.

"Однако в реальности Путин не отказался внезапно от своего желания свергнуть прозападное правительство Киева и не обрёл новой веры в существование Украины как государства. Правда заключается в том, что российский президент может сделать, а что нет", - отмечается в статье.

Путин отказался от своих первоначальных амбиций по захвату всей Украины, решив вместо этого сосредоточиться на Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. И этот факт был упущен из виду Вэнсом в его комментарии о возможных уступках, пишет The Telegraph.

Другое упущение касается реалий на местах. Так, по оценке Минобороны Британии, российским войскам потребуется 4,4 года, чтобы полностью захватить эти четыре области, не говоря уже о новом наступлении на Киев.

"Хотя конкретных оценок нет, маловероятно, что Россия, учитывая её ресурсы, сможет провести такую ​​наступательную операцию, реализация которой может занять десятилетия. Вооруженные силы Москвы уже некачественные, а российская экономика демонстрирует реальные признаки спада, о чём свидетельствует рост цен на топливо", - отмечает издание.

"Таким образом, возникает вопрос, были ли "уступки", предложенные Путиным на Аляске, искренними или же это был хитроумно подготовленный ответ, призванный убедить американцев в своей готовности к миру".

Что касается идеи "гарантий безопасности", то Кремль уже начал развенчивать то, что США, Украина и их европейские союзники называют уступкой. В частности, российские чиновники уже исключили возможность вмешательства Запада.

Однако Украина не согласится прекратить войну с Россией, если у неё не будет необходимых гарантий безопасности. И Киев не поддерживает идею Путина о том, что он мог бы выступить гарантом.

"Неожиданно заявленные Вэнсом "уступки" оказались не столько компромиссом, сколько демонстрацией того, что Путину удаётся водить американцев за нос, продолжая при этом изматывать украинскую оборону", - пишет издание.

Позиция России в войне в Украине

Ранее аналитики ISW отметили, что глава МИД России Сергей Лавров в своем последнем интервью попытался отвлечь внимание от нежелания Кремля идти на компромисс или участвовать в переговорах по предложенному президентом США Дональдом Трампом графику.

Тем временем издание NYP пишет, что Путин фактически "троллит" не только Зеленского, но и самого Трампа, демонстрируя "искусство отказа от сделки". При этом аналитики предупреждают: Путин рискует превратить "мирные сигналы" в Аляске в собственное унижение, если Трамп ответит силовыми шагами.

