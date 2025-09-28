По словам министра обороны Британии, "безрассудные" и "опасные" маневры получат ответ со стороны стран НАТО.

Британия будет использовать дроны для создания "беспилотной стены", которая будет защищать НАТО от агрессии РФ. Об этом заявил министр обороны страны Джон Хили, передает The Telegraph.

Новые недорогие беспилотники, которые разработаны вместе с Украиной, являются частью новой стратегии сдерживания самолетов и дронов российского диктатора Владимира Путина на восточном фланге альянса.

Европейские министры были обеспокоены из-за вторжения РФ в воздушное пространство Польши и Эстонии, из-за чего Великобритания развернула самолеты RAF Typhoon над Польшей, чтобы продемонстрировать силу Москве.

Также российское "гибридное" вторжение БпЛА произошло на этой неделе в Дании и Норвегии.

В то же время Хили заявил для The Telegraph, что "безрассудные" и "опасные" маневры получат ответ со стороны стран НАТО, а именно новые меры защиты границ.

Совместное производство дронов между Украиной и Британией

В издании напомнили, что Великобритания запустила программу производства БпЛА вместе с Украиной под кодовым названием "Проект OCTOPUS", в рамках которого за несколько недель на британских заводах будут построены перехватывающие дроны, которые будут развернуты для сдерживания РФ.

По словам Хили, Британия будет массово производить дроны, используя "современные технологии производства, которые есть в нашей стране, а у них нет", и "поставлять их тысячами, чтобы помочь Украине защищаться".

Известно, что страны совместно владеют интеллектуальной собственностью на беспилотники в рамках первого в своем роде соглашения, которое позволит развертывать их и в странах НАТО.

Министр обороны добавил, что эти дроны уже давно доказали свою эффективность против иранских "Шахедов", а их себестоимость составляет менее десятой части от цены конкурентов.

По его словам, со временем система может быть использована для противоракетной обороны в Великобритании для защиты военных объектов и критической национальной инфраструктуры.

"Мы готовы вместе с союзниками по НАТО продемонстрировать Путину, что его агрессия и вторжение, необдуманные или преднамеренные, будут встречать сопротивление", - заверил Хили.

Российские дроны в Европе - последние новости

Ранее Reuters сообщал, что НАТО увеличивает присутствие в Балтийском море после инцидентов с дронами. Для защиты критической инфраструктуры страны альянса направили фрегаты, патрульные самолеты и морские дроны.

По словам журналистов, новые средства усилят миссию НАТО "Балтийская стража", начатую в январе после серии инцидентов с повреждениями подводных кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов на дне Балтийского моря.

В то же время эксперт по технологиям связи и радиоэлектронной борьбы Сергей "Флеш" Безкрестнов раскрыл цель дронов над Европой. Он считает, что мы сейчас являемся свидетелями одного из ярких примеров так называемой гибридной войны.

"Задача таких действий - показать возможность влияния, прежде всего российского, поскольку это наиболее вероятное происхождение этих беспилотников. Это попытка влиять на события в Европе и одновременно отвлекать внимание от ситуации в Украине - вся информационная волна перемещается из Украины в Европу. Примером были события в Польше, сейчас происходит нечто похожее в Европе", - подчеркнул эксперт.

