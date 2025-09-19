Очевидно, что угроза Европе (и всему западному миру) от России не появилась только что. По меньшей мере, она была продемонстрирована Владимиром Путиным еще на Мюнхенской конференции безопасности в феврале 2007 года. Собственно говоря, именно тогда он задекларировал ту концепцию, которая впоследствии, начиная с 2008 года в Грузии, а далее в 2014 и 2022 годах в Украине, вышла на поверхность.

Несмотря на то, что многие и среди американцев, и среди европейцев восприняли это, можно сказать если не с юмором, то с некими улыбками, к этому стоило серьезнее отнестись еще тогда. Ведь уже тогда Россия уже рассматривала методы гибридной войны и как постепенно будет их внедрять по всему миру.

Следующим шагом стала так называемая доктрина Герасимова (документ, разработанный начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, и обнародованный в феврале 2013 года), которую Россия продолжает применять и сегодня и которая, к сожалению, прекрасно работает. Напомню, что в 2014 году весь мир слушал на международных площадках рассказы россиян о том, что в украинском Крыму - это "не мы", а какие-то неизвестные "зеленые человечки".

И даже несмотря на то, что Путин в 2015 году лично признал, что это была российская армия, до сих пор многие в мире считают, что те "зеленые человечки" - это была какая-то мифическая "самооборона Крыма"... Мир это, к сожалению, проглотил.

Или еще один пример: глава российского МИД Сергей Лавров заявляет, что любые иностранные миротворцы в Украине будут расцениваться как "оккупационные войска" и, таким образом, они будут для российских военных "законными целями". То есть, в информационное пространство вбрасывается мысль, что российские войска, которые на самом деле оккупируют в Украине города и поселки, это никакие не оккупанты. Это такой грубый намек (он не артикулируется, но это вроде бы все должны понимать), что Украина якобы уже часть России, сфера российских интересов, что речь здесь якобы идет не о войне, а о каком-то "гражданском конфликте", и Россия на украинской территории якобы не воюет с Силами обороны, а разве что с "украинскими сепаратистами"... Все это - тоже последствия действия "доктрины Герасимова".

Сейчас также происходит постепенное наращивание Россией агрессии, постепенное наращивание эскалации. Когда потихоньку, потихоньку, и стирается та грань, где - уже война, а где - еще не война. Речь о том, что ты против противника ведешь хотя и гибридную, но настоящую войну. А противник только на каком-то этапе начинает понимать, что, да, война уже идет и он ее уже проигрывает. То есть, одна сторона уже ведет боевые действия, а другая сторона боится признать, что на нее напали.

Российские пропагандисты уже четвертый год не скрывают, что Россия воюет не с украинцами, а с НАТО и Америкой. В то же время и в Европе, и в США говорят, мол, это - не наша война, мы в этой войне прямого участия не принимаем.

То есть, в мире не хотят слышать и видеть, какую "реальность" создает РФ. Вот, собственно, так "доктрина Герасимова" проявляется в полном расцвете.

При этом, можно заметить, что чем ближе страны расположены к России, тем больше они чувствуют опасность. И можно даже проследить такую тенденцию: чем больше лет Правительство какого-то государства отводит России для потенциального нападения, тем меньше эта страна ощущает на себе российскую угрозу. Условно, чем дальше от РФ, тем большую фору они себе дают.

Вместе с тем, сейчас европейцы на самом деле готовятся к российскому вторжению. Другое дело, что существует фактор Америки и надежда на пятую статью НАТО понемногу тает. Но принимать любые меры безопасности - никогда не поздно.