Адвокатом на судебных заседаниях по снятию санкций за работу в России выступает Денис Шкаровский.

Компания Skypal Limited – материнская компания группы Parimatch – привлекла для защиты интересов в Верховной суде против президента Владимира Зеленского за снятие санкций того же адвоката, что и самый богатый олигарх россии Андрей Мельниченко.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра судебных решений и официального портала Судебная власть Украины.

Адвокатом кипрской Skypal Limited как и двух других юрлиц Parimatch - FirstPM Entertainment Ltd и Ericius Investments Limited на судебных заседаниях по снятию санкций за работу в России выступает Денис Шкаровский.

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Этот же адвокат одновременно представляет интересы самого богатого российского олигарха по версии журнала Forbes Андрея Мельниченко и его компаний Еврохим и Новомосковской акционерной компании "Азот".

Санкции против Мельниченко и его активов были введены указом Президента Владимира Зеленского еще в июне 2021 года из-за угроз национальной безопасности.

Санкции же против Parimatch введены были в марте 2023 года за связи компании с россией. По данным СБУ, которая инициировала санкции, менеджмент Parimatch имеет прямые связи со страной-агрессором.