Российская компания Wildberries стала новой военной целью для Украины, - BI

Только в результате июльских атак компания потеряла более 9 % своих складских площадей.

У украинских ударных беспилотников появилась новая военная цель в России - крупнейшие в стране склады электронной коммерции. Как пишет Business Insider, по меньшей мере 10 объектов, принадлежащих крупнейшей российской интернет-торговой компании Wildberries, пострадали от украинских ударов за последние две недели.

В частности, группа Wildberries, RWB, сообщила о валовом объеме продаж товаров около 73 миллиардов долларов в прошлом году. По оценкам, только в результате июльских атак компания потеряла более 9% своих складских площадей.

В издании подчеркнули, что, как и Amazon, она управляет онлайн-платформой, которая позволяет продавцам размещать свои товары на продажу и использовать её склады для хранения своих запасов перед доставкой.

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Это означает, что товары, уничтоженные во время ударов, принадлежат в основном частным предпринимателям. Продавцы Wildberries также реализуют тактическое снаряжение, товары двойного назначения и компоненты для беспилотников, что Украина назвала причиной нападения на эту компанию.

Государственный "Сбербанк" уже заявил, что около 300 компаний, взявших кредиты, просили отсрочить платежи или изменить их условия после атак. "Сбербанк" добавил, что ему, возможно, придётся увеличить свои резервы для покрытия просроченных кредитов.

Между тем, 7 июля Wildberries изменила свою политику компенсаций, включив удары беспилотников и ракет в число форс-мажорных обстоятельств, что освобождает компанию от ответственности за потерю товаров продавца.

По оценкам экспертов, 21 июля два украинских удара обошлись продавцам как минимум в 1,87 миллиарда долларов товаров. С тех пор мощные удары дронов понесли еще восемь складов.

В Wildberries пообещали компенсировать убытки некоторым предприятиям, хотя и не раскрыли их масштаб.

В издании подчеркнули, что пока неясно, какие беспилотные системы Украина использовала для удара по складам. Компания Fire Point, производящая один из самых распространённых ударных беспилотников дальнего действия, заявила, что её пропеллерный беспилотник FP-1 был использован как минимум в одной атаке в Рязани.

Удары по складам Wildberries - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 июля в Пензенской области РФ, а также в Удмуртии были атакованы склады российского маркетплейса Wildberries. В результате атаки было эвакуировано 200 сотрудников предприятия.

В компании также подтвердили удар по объекту, заверив пользователей, что "логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах".

В то же время мониторинговые службы отметили, что площадь этого объекта составляет около 90 тыс. квадратных метров. Сообщается, что логистический центр является одним из ключевых распределительных хабов Wildberries, обслуживающим Приволжский федеральный округ.

Кроме того, в Wildberries сообщили и о "пожаре" на их складе в Сарапуле (Удмуртия). Отмечается, что это произошло после атаки украинских БПЛА. После начала пожара всех работников предприятия также эвакуировали.

Также издание Foreign Policy писало, что удары по Wildberries проложат путь к поражению России.

Стоит отметить, что до недавнего времени на сайте Wildberries даже существовала отдельная категория "Все для СВО", где было представлено более 200 тысяч товаров - от бронежилетов и тактических шлемов до компонентов для беспилотников.

После первых ударов этот каталог удалили, однако сами товары остались доступными в других категориях.

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