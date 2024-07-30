Вебер направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров стран ЕС в октябре.

Недавнее решение Венгрии ослабить визовые ограничения для граждан России - это открытая дверь для шпионов, и лидеры ЕС должны принять срочные контрмеры, заявила крупнейшая политическая партия блока.

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил в письме, с которым ознакомилась Financial Times, что этот шаг позволит россиянам, не прошедшим проверку, беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС и вызывает "серьезные опасения в отношении национальной безопасности".

Вебер направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров стран ЕС в октябре.

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В июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного получения виз, позволяющей гражданам 8 стран, включая Россию и Беларусь, въезжать в страну без проверки безопасности и других ограничений. Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию по российским технологиям.

Однако Вебер считает, что необходимость новой миграционной системы в Венгрии "сомнительна", и предупредил, что она может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, представляя серьезный риск для национальной безопасности".

"Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС", - считает Вебер.

Венгрия ослабила визовые ограничения для россиян - детали

Венгрия снова вызвала недовольство Европейского Союза, позволив гражданам России и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности.

Как пишет немецкое издание RND, венгерский премьер Виктор Орбан становится угрозой для безопасности, ведь среди иностранцев, прибывших на территорию Европейского Союза, могут быть российские шпионы и террористы.

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