Недавнее решение Венгрии ослабить визовые ограничения для граждан России - это открытая дверь для шпионов, и лидеры ЕС должны принять срочные контрмеры, заявила крупнейшая политическая партия блока.
Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил в письме, с которым ознакомилась Financial Times, что этот шаг позволит россиянам, не прошедшим проверку, беспрепятственно путешествовать по большей части ЕС и вызывает "серьезные опасения в отношении национальной безопасности".
Вебер направил письмо президенту Европейского совета Шарлю Мишелю с просьбой поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров стран ЕС в октябре.
В июле Венгрия опубликовала детали новой системы ускоренного получения виз, позволяющей гражданам 8 стран, включая Россию и Беларусь, въезжать в страну без проверки безопасности и других ограничений. Будапешт заявил, что многие из них будут строить атомную электростанцию по российским технологиям.
Однако Вебер считает, что необходимость новой миграционной системы в Венгрии "сомнительна", и предупредил, что она может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности и потенциально позволить большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле, представляя серьезный риск для национальной безопасности".
"Такая политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне в обход ограничений, предусмотренных законодательством ЕС", - считает Вебер.
Венгрия ослабила визовые ограничения для россиян - детали
Венгрия снова вызвала недовольство Европейского Союза, позволив гражданам России и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности.
Как пишет немецкое издание RND, венгерский премьер Виктор Орбан становится угрозой для безопасности, ведь среди иностранцев, прибывших на территорию Европейского Союза, могут быть российские шпионы и террористы.