В Будапеште заявили, что выясняют, какие есть варианты.

Украина шантажирует Венгрию и Словакию блокированием поставок российской нефти. Если ситуация не изменится, возможен дефицит топлива. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуяш, пишет Telex.

По его словам, в интересах Венгрии, чтобы Украина восстановила первоначальную ситуацию. Сейчас Будапешт выясняет, какие у нее есть варианты: "Следует отметить, что возможность получать дешевое российское сырье является частью экономического успеха ЕС", – сказал Гуяш.

По его словам, недопустимо, чтобы Украина блокировала возможность, предоставленную Венгрии от ЕС.

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Украина перекрыла транзит нефти "Лукойла"

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать программу финансирования военной помощи Украине на 6,5 миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира. Это будет происходить до тех пор, пока Украина не возобновит поставки российской нефти.

Венгрия также призвала Евросоюз выступить посредником в решении конфликта с Украиной о прекращении транзита нефти от "Лукойла". Однако Европейская комиссия не поддержала их просьбу призвать Киев отменить недавние санкции против российской нефтяной компании.

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