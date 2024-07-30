В Евросоюзе недовольны этим решением.

Венгрия вновь вызвала недовольство Европейского Союза, позволив гражданам России и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности.

Как пишет немецкое издание RND, венгерский премьер Виктор Орбан становится угрозой для безопасности, ведь среди прибывших на территорию Европейского союза иностранцев могут быть росссийские шпионы и террористы.

"Вот уже несколько дней россияне могут беспрепятственно въезжать в ЕС через Венгрию без всяких проверок и переезжать в другие страны Евросоюза. Это стало возможным благодаря регистрации в Венгрии в качестве гастарбайтеров, которую премьер-министр Виктор Орбан распространил на выходцев из России и Беларуси в июле", - отмечают журналисты. Видео дня

Эксперт по внешней политике ЕС, депутат Эвропарламента Сергей Лагодинский считает неправильным разрешать въезд без проверки безопасности в условиях, когда правительство РФ пытается ослабить Европу с помощью гибридных атак.

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