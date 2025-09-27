Венгерский премьер сделал циничное заявление относительно европейской помощи Украине, которую сам же и блокировал.

На фоне скандала с венгерскими дронами в Закарпатье премьер-минстр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на "преследование" со стороны президента Украины. Соответствующее заявление Орбан обнародовал на своей странице в соцсети Х.

Так, он напомнил, что Венгрия является членом НАТО и ЕС. Орбан выразил убеждение, что Украина "давно бы развалилась" без поддержки этих двух организаций. При этом он дипломатично умолчал о том, как всеми силами пытался заблокировать эту же самую поддержку.

"Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!" - добавил Орбан.

Видео дня

Скандал с венгерскими дронами в Украине

Как писал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад военных о вторжении неизвестных дронов в воздушное пространство Украины в Закарпатье. При этом он добавил, что дроны, вероятно, были венгерскими.

Официальный Будапешт отреагировал на это заявление крайне бурно. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский "теряет рассудок", и обвинил украинского президента в "антивенгерской одержимости".

Позже Генштаб ВСУ опубликовал карту с маршрутом полета венгерского дрона, на которой видно, как он прошел вдоль границы (по украинскую сторону) возле города Чоп.

Вас также могут заинтересовать новости: