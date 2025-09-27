На фоне скандала с венгерскими дронами в Закарпатье премьер-минстр Венгрии Виктор Орбан пожаловался на "преследование" со стороны президента Украины. Соответствующее заявление Орбан обнародовал на своей странице в соцсети Х.
Так, он напомнил, что Венгрия является членом НАТО и ЕС. Орбан выразил убеждение, что Украина "давно бы развалилась" без поддержки этих двух организаций. При этом он дипломатично умолчал о том, как всеми силами пытался заблокировать эту же самую поддержку.
"Президент Зеленский, со всем уважением, прекратите нас преследовать!" - добавил Орбан.
Скандал с венгерскими дронами в Украине
Как писал УНИАН, накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад военных о вторжении неизвестных дронов в воздушное пространство Украины в Закарпатье. При этом он добавил, что дроны, вероятно, были венгерскими.
Официальный Будапешт отреагировал на это заявление крайне бурно. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Владимир Зеленский "теряет рассудок", и обвинил украинского президента в "антивенгерской одержимости".
Позже Генштаб ВСУ опубликовал карту с маршрутом полета венгерского дрона, на которой видно, как он прошел вдоль границы (по украинскую сторону) возле города Чоп.