Мерц ищет основных союзников для обороны Европы: Politico об их сближении с Мелони

Германия и Италия начинают совместные проекты в оборонной отрасли.

Италия и Германия в пятницу, 23 января, проведут совместный оборонный саммит. Как пишет Politico, это не первый сигнал об углублении отношений этих двух стран за последнее время.

На фоне все больших разногласий с Францией канцлер Германии Фридрих Мерц стремится объединить усилия с ультраправой премьер-министром Италии Джорджией Мелони, сделав ее своей правой рукой. Саммит должен укрепить их союз.

Ожидается, что Мерц и Мелони подпишут соглашение о сотрудничестве в области обороны. Пока неясно, что оно предусматривает, но немецкая Rheinmetall и итальянская Leonardo уже имеют совместное предприятие по производству танков и другой военной техники . Всего во встречах примут участие 21 высокопоставленный министр из двух стран, которые, как ожидается, подпишут около 10 соглашений

Видео дня

Авторы пишут, что их объединяет стремление охладить напряженность в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. И Мерц, и Мелони стремились избежать трансатлантических конфликтов. В тушении конфликта их поддерживали министры иностранных дел Йоганн Вадефуль и Антонио Таяни.

И оба недовольны президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Берлин раздражен тем, что Париж пытался подорвать знаковое торговое соглашение Меркосур с Южной Америкой, которого немцы давно стремились для содействия промышленному экспорту. Германия также рассматривает возможность выхода из совместной программы истребителей стоимостью 100 миллиардов евро из-за споров с Францией", - говорится в статье.

Вместо этого Италия и Германия разрабатывают план действий по возрождению промышленности ЕС и расширению экспорта. Они должны представить его на саммите Европейского Совета 12 февраля.

В беседе с изданием берлинские чиновники с восторгом высказывают свое мнение о растущем сотрудничестве с Мелони, описывая отношения с Римом как надежные. Итальянский чиновник также высоко оценил "хорошую химию" между Мерцем и Мелони лично. Это резко контрастирует с известными напряженными отношениями между Мелони и Макроном, которые часто конфликтовали.

"На самом деле, между двумя лидерами существуют существенные разногласия. Мелони отказался поддержать продвигаемый Мерцем план по использованию замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине. Мелони также ненадолго отказался поддерживать торговое соглашение Меркосур, чтобы добиться уступок для итальянских фермеров, прежде чем в конечном итоге поддержать его", – добавили авторы.

Кроме того, Рим и Берлин могут оказаться очень неудобными союзниками, когда дело доходит до государственных финансов: "Италия давно выступает за более мягкую европейскую фискальную политику – и является естественным союзником Франции в этом вопросе – в то время как Германия выступает железным дисциплинарным организатором расходов на континенте".

Но Мелони сокращает расходы Италии, а Мерц возглавил историческое увеличение расходов на инфраструктуру и оборону, вызванное долгами. Также они скорректировали политическую позицию – Мелони делает свою националистическую правую партию более центристской, а Мерц резко сместил свою консервативную позицию вправо в отношении взглядов на миграцию.

"Это идеологическое слияние способствовало потеплению отношений. Поскольку Мерц искал партнеров на европейском уровне, чтобы резко уменьшить приток искателей убежища в Европу, уменьшить регулирование и продвигать увеличение торговли – и создать противовес Макрону – Мелони становится все более важной фигурой для канцлера", – делает вывод издание.

Однако, по мнению дипломатов, в этих отношениях всегда будут ограничения, ведь существует много вопросов, по которым у Мерца и Мелони разные взгляды. В частности, это обязательства по расходам на военные проекты, которые Италия стремится сократить.

Разногласия Германии и Франции – больше новостей

Напомним, что Францию беспокоит стремительное перевооружение Германии, которое изменит баланс сил в Европе. Ведь Германия планирует потратить 500 миллиардов евро на оборону до 2029 года, достигнув цели по инвестированию 3,5% ВВП в военные нужды. Беспокойство во Франции вызывает тот факт, что таким образом Германия может превзойти их военный потенциал, ведь ни одна другая страна ЕС, включая саму Францию, не имеет такого экономического потенциала для наращивания расходов на оборону.

В то же время итальянское Минобороны представило парламенту сумму расходов на разработку истребителя шестого поколения. По их подсчетам, программа будет стоить 18,6 млрд евро до 2037 года.

Вас также могут заинтересовать новости: