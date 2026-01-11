Германия предложит миссию НАТО в Арктике на фоне ситуации с Гренландией, - Bloomberg

В Германии также призвали США уважать суверенитет Гренландии и международное право.

Германия предложит создать совместную миссию НАТО для мониторинга и защиты интересов безопасности в Арктическом регионе, чтобы смягчить напряженность в отношениях с США, которые угрожают аннексировать Гренландию. Об этом заявили два человека, знакомые с позицией правительства, передает Bloomberg.

По словам источников издания, миссия НАТО "Baltic Sentry", которая была основана год назад для защиты критической инфраструктуры в Балтийском море, может стать образцом для новой миссии "Arctic Sentry", которая будет охватывать Гренландию.

"Хотя президент США Дональд Трамп уже давно размышляет над тем, чтобы сделать Гренландию частью США из соображений национальной безопасности, его внимание к самоуправляемому острову, входящему в состав Королевства Дания, усилилось в последние дни после дерзкой операции США по захвату лидера Венесуэлы", - напомнили в материале.

В частности, вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль призвал США уважать суверенитет Гренландии и международное право.

"Решать будущее Гренландии должны исключительно Дания и Гренландия. Территориальный суверенитет и целостность должны уважаться. Эти принципы международного права применимы ко всем, включая Соединенные Штаты. Мы работаем вместе как союзники по НАТО, чтобы повысить безопасность в Арктике, а не против друг друга", - подчеркнул политик.

В свою очередь газета Sunday Telegraph сообщила, что Великобритания ведет переговоры с союзниками о возможной отправке войск в Гренландию в рамках миссии НАТО. В частности, министр транспорта страны Хайди Александер отметила, что это часть обычных обсуждений с союзниками о защите Гренландии от любой российской угрозы.

"Военно-морские силы НАТО проводят совместные учения в суровых условиях далекого севера, чтобы обеспечить безопасность этого стратегически важного региона", - добавили в сообщении альянса, опубликованном в воскресенье в соцсети X.

Намерения Трампа в отношении Гренландии - последние новости

Ранее издание The Telegraph писало, что Великобритания планирует отправить войска в Гренландию, чтобы успокоить Трампа. Британские чиновники уже провели консультации с представителями Германии, Франции и других стран Европы, чтобы начать подготовительную работу.

В то же время Daily Mail сообщало, что Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию, однако сталкивается с сопротивлением со стороны высокопоставленных военных.

"Источники сообщают, что политические "ястребы" из окружения президента США, во главе с политическим советником Стивеном Миллером, настолько вдохновлены успехом операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, что хотят быстро захватить остров, прежде чем Россия или Китай примут какие-либо меры", - отмечают журналисты.

