Растущая военная мощь Германии вызывает у Франции страх, - Bloomberg

В Париже опасаются, что центр политического влияния на континенте смещается на восток.

Франция крайне настороженно относится к тому, что Германия вкладывает ресурсы в историческое перевооружение и наращивает военную мощь, поскольку опасается, что это нарушит давний баланс сил на континенте.

Как пишет Bloomberg, Берлин делает именно то, о чем договорились страны НАТО: он обязался потратить более 500 миллиардов евро на оборону к 2029 году, достигнув цели по инвестированию 3,5% ВВП в военные нужды на шесть лет раньше, чем требовал альянс.

Во время визита в Берлин в декабре генеральный секретарь НАТО Марк Рютте одобрил растущую военную мощь Германии: "Это именно та решимость, которая нам нужна для обеспечения нашей безопасности. Германия подает пример".

В то же время чиновники в некоторых европейских столицах настороженно относятся к возрождению Бундесвера как доминирующей силы – особенно на фоне того, что крайне правая националистическая партия достигает рекордно высоких рейтингов одобрения в Германии, отмечается в статье.

Во Франции растет тревога

"Во Франции, обладающей одной из самых мощных армий в Европе и единственным в мире ядерным потенциалом, разработанным внутри страны, царит шизофреническая атмосфера. С одной стороны, есть облегчение от того, что Германия наращивает оборонные усилия. Но есть и опасения по поводу того, что немецкая промышленность превзойдет французский оборонный сектор, поскольку Париж осознает, насколько большие расходы может себе позволить Берлин", - пишет Bloomberg.

Четыре французских чиновника в комментарии изданию заявили, что существует общее чувство беспокойства по поводу растущей военной мощи Германии.

"Франция находится в хрупком положении, и тот факт, что Германия с такой решимостью вкладывает средства, безусловно, создаст динамику, которая может оставить нас на обочине дороги. Внутренняя нестабильность ослабляет геополитическое влияние Франции", – сказал французский член Европейского парламента Франсуа-Ксавье Беллами.

Центр европейской политики смещается

Учитывая роль Германии в предыдущих европейских конфликтах, она была довольна тем, что оставалась в тени в политике. Однако теперь перевооружение смещает центр тяжести европейской политики к Берлину.

"В Европе существовало широко распространенное мнение, что Франция будет геополитической державой, а Германия – экономической", – сказала Клаудия Мейджор, старший вице-президент Фонда Маршалла. "Германия не хотела быть политическим гигантом. Теперь Германия делает и то, и другое, а также прилагает усилия для укрепления своей новой мощи в Европе. Это ставит Францию ​​в сложное положение. Их беспокойство говорит больше о самой Франции, чем о Германии".

При канцлере Фридрихе Мерце Германия фактически отменила жесткие ограничения на заимствования для оборонных расходов, чтобы высвободить беспрецедентный поток средств для перевооружения и сдерживания все более враждебной России. При этом немногие страны могут сравниться с Германией по скорости и объему. Исторически ведущие оборонные державы Европы – Франция, Италия и Испания – практически не имеют бюджетных возможностей для увеличения расходов.

Франция хочет ограничить покупку оружия для Украины

Указывается, что Франция хочет ввести пункт, который будет предусматривать, что Украина будет покупать только европейское оружие за средства кредита в 90 млрд евро. Пункт "Покупай европейское" очень бы затруднил поступление средств в страны, не входящие в Евросоюз.

При этом в Нидерландах подчеркивают, что такой подход свяжет руки Украине и ограничит ее способность защищаться от российской агрессии. К тому же, как отметили в Амстердаме, европейские страны не производят некоторые виды вооружения в достаточных количествах, чтобы помочь Украине.

Правительство Нидерландов предложило выделить Украине не менее €15 млрд на закупку оружия, которое производится в США и других странах.

