'Тайный агент': шесть причин посмотреть один из главных фильмов 2025 года

12 марта 2026 года в украинский прокат выходит политический триллер "Тайный агент" (O Agente Secreto) – новый фильм бразильского режиссера Клебера Мендоса Филю, который после премьеры в Каннах в мае прошлого года стал одним из самых громких кинособытий года.

В дальнейшем фильм собрал огромную кучу ведущих международных наград, получил четыре номинации на премию "Оскар" и вошел в итоговые списки лучших фильмов 2025 года (в том числе от УНИАН).

УНИАН вместе с кинокомпанией "Артхаус Трафик" рассказывает, почему же стоит обратить внимание на этот фильм.

Политический триллер на фоне военной диктатуры

События разворачиваются в Бразилии 1970-х годов, в период военной диктатуры. Ученый Марсело становится мишенью после того, как его исследованиями пытается завладеть коррумпированный министр. Скрываясь от преследования, он возвращается в город своего рождения на побережье океана.

Карнавал, уличные празднования, полицейские рейды и деятельность подпольного движения сопротивления формируют исторический фон, на котором частная история героя разворачивается рядом с большой политикой. Фильм сочетает жанровую структуру триллера с конкретным историческим контекстом.

Клебер Мендоса Филю и его личная география

Фильмография режиссера Клебера Мендосы Филю последовательно выстраивает на кинокарте его родной город – Ресифи на северо-востоке Бразилии. Он появляется почти в каждой его работе, начиная с ранних короткометражек, значительную часть которых Филю снимал в семейном доме.

"Тайный агент" продолжает эту линию. Лента становится своеобразной одой Ресифи 1970-х годов – периода, когда исторический центр города жил интенсивной и противоречивой жизнью. В фильме запечатлено пространство, которое сегодня уже изменилось. Таким образом, политический триллер приобретает еще и измерение кинематографической памяти.

Самая мощная роль Вагнера Моуры

Широкая аудитория может знать 49-летнего бразильского актера Вагнера Моуру в первую очередь по роли Пабло Эскобара в сериале Netflix "Нарко" (2015-2017). Ради этой роли он набрал 18 килограммов, что изменило его до неузнаваемости, а также дополнительно учил испанский язык (его родной язык – португальский). Все эти усилия оказались не напрасными, ведь принесли Моуре мировую популярность и номинацию на "Золотой глобус".

На самом деле его международный прорыв произошел благодаря главной роли в криминальной драме "Элитный отряд" 2007 года, получившей "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, тогда как в Голливуде он дебютировал в 2013 году, получив второстепенную роль в научно-фантастическом экшене "Элизиум".

После успеха с "Нарко" Моура начал получать больше ролей в голливудских проектах, включая "Серого человека" от братьев Руссо и "Восстание штатов" от Алекса Гарленда. Однако и о родном кинематографе не забывал.

В то же время роль в "Тайном агенте" на данный момент является вершиной в его карьере – она уже принесла ему приз Канн, "Золотой глобус" и еще с десяток наград. А еще он стал первым в истории бразильцем, номинированным на "Оскар" в категории "Лучший актер" – удастся ли ему еще и победить, станет известно уже 16 марта.

К слову, в рамках промо фильма Моура не забывает выражать свою политическую позицию и осуждать нынешнее положение дел с демократией в США, ведь он, как бразилец, хорошо знает, что такое жить под диктатурой.

Триумф на фестивалях

Мировая премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2025 года, где "Тайный агент" стал самой награждаемой лентой года. В общей сложности картина получила четыре награды, в частности, за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль, а также призы Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) и Французской ассоциации независимых кинотеатров (AFCAE). Для Клебера Мендосы Филю это уже пятое участие в Каннах, и именно эта работа стала его самым громким фестивальным успехом.

Кроме того, лента попала и в программу другого кинофестиваля "Большой пятерки" – в Торонто. А позже фильм получил две награды премии "Золотой глобус": за "Лучший неанглоязычный фильм" и "Лучшую мужскую роль в драме".

Четыре номинации на премию "Оскар"

В целом "Тайный агент" номинирован на премию "Оскар" сразу в четырех категориях: "Лучший фильм", "Лучший международный фильм", "Лучшая мужская роль" и "Лучший кастинг".

Для бразильского кино это действительно весомый результат, который свидетельствует о международном масштабе проекта. А присутствие в главной категории "Лучший фильм" делает фильм одним из фаворитов премии.

Фильм, о котором говорят мировые медиа

"Тайный агент" вошел в списки лучших фильмов года по версии BBC, The New York Times, The Wall Street Journal, The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Sight & Sound и других влиятельных СМИ.

Издание The Daily Beast назвало "Тайного агента" "фильмом, о котором будут говорить все", а The Playlist – "поразительным шедевром". BBC охарактеризовал ленту как "стильный и яркий политический триллер", а The Guardian считает фильм "визуально и драматически великолепным во всех смыслах".

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 7,3 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 98% одобрения от критиков с отметкой "Сертифицированная свежесть" и 83% от зрителей. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 92 из 100 баллов с пометкой "Обязательно к просмотру" (соответствует характеристике "всеобщее признание"), а широкая аудитория – в 7,9 из 10 баллов (соответствует характеристике "в целом положительные отзывы").

