НАТО стремится получить свежую перспективу, которую женщина может принести на посту генсекретаря, и они ищут человека с твердым характером и международными связями.

Новым генсеком НАТО впервые может стать женщина. Среди возможных кандидатур называют вице-премьера, министра финансов Канады Христю Фриланд, имеющую украинские корни.

Об этом пишет CBC News со ссылкой на четыре разных источника — в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где расположена штаб-квартира НАТО.

"Имя Фриланд несколько месяцев обсуждалось в международных кругах по вопросам обороны и безопасности как потенциального преемника нынешнего генерального секретаря Йенса Столтенберга", — говорится в материале.

Видео дня

И хотя сама Фриланд, на вопрос журналиста о том, заинтересована ли она в этой должности, уклонилась от прямого ответа, отметив, что уже "имеет уже две работы" в правительстве, издание пишет, что разговоры о том, что НАТО может возглавить женщина, идут уже давно. Военный альянс стремится получить свежую перспективу, которую женщина может принести на посту генерального секретаря, и они ищут человека с твердым характером и международными связями.

При этом шансы Фриланд оцениваются с осторожностью, отмечая, что она находится примерно в "середине стаи" женщин, которые станут сильными, квалифицированными кандидатами.

"Есть несколько очень квалифицированных женщин, которые были бы очень хорошими кандидатами. Кажется, есть определенный импульс для того, чтобы женщина стала следующим [генсеком]", — сказал чиновник НАТО на условиях анонимности.

"Наличие канадца [на посту генерального секретаря НАТО] может быть желательным с точки зрения усиления участия Канады в Альянсе. О ней в целом хорошо думают в европейских и трансатлантических кругах безопасности. Я думаю, что это дает ей законные шансы", — сказал Крис Скалуба из вашингтонского аналитического центра Atlantic Council.

Летом 2021 года американское издание Politico написало, что три бывших президента стран-членов НАТО — Колинда Грабар-Китарович из Хорватии, Даля Грибаускайте из Литвы и Керсти Кальюлайд по Эстонии — были среди главных претендентов на пост генсека.

Источники в Брюсселе сообщили, что имя Фриланд появилось осенью прошлого года.

Среди ее преимуществ CBC News перечисляет знания политики и истории Восточной Европы, владение английским, украинским, русским, польским, французским, испанским и итальянским языками. Знание Христей Фриланд России и внутренней работы Кремля, на фоне развязанной Москвой войны, было бы еще одним большим плюсом.

Напомним, норвежец Йенс Столтенберг возглавил НАТО в 2014 году, заменив на посту генсека Андерса Фог Расмуссена. Срок полномочий Столтенберга должен был закончиться в сентябре 2022 года. Но лидеры НАТО после полномасштабного российского вторжения в Украину продлили этот срок до 2023 года.

Христя Фриланд - что о ней известно

Фриланд - дочь адвокатов Дональда Фриланда и украинки по происхождению Галины Хомяк.

Фриланд была журналистом и начинала карьеру в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist. Впоследствии она заняла пост управляющего директора Financial Times в США. В марте 2010 года Фриланд перешла на должность редактора в Thomson Reuters, а в апреле 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.

В 2013 году она оставила журналистику, чтобы баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии. В ноябре 2015 года стала министром международной торговли Канады, а с января 2017 года возглавляла министерство иностранных дел страны. В августе 2020 года ее назначили министром финансов.

Вас также могут заинтересовать новости: