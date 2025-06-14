Ученые поняли, что их предыдущие знания о Риме были несколько некорректными.

Современную городскую жизнь трудно представить без такого явления, как фастфуд - дешевая сытная еда, которая не всегда полезна, но позволяет быстро утолить голод в обеденный перерыв. На самом деле фастфуд не является эксклюзивом нашего времени, и нечто подобное существовало в крупных городах и в глубокой древности. Разница лишь в том, что тогда это были не гамбургеры или шаурма, а нечто совсем другое.

Как пишет The Olive Press, новое научное исследование показало, что в Древнем Риме певчие дрозды были не предметом роскоши, как считалось до недавнего времени, а достаточно распространенным и доступным фаст-фудом.

Археологи исследовали выгребную яму I века до нашей эры в римском городе Поллентия, который был расположен на острове Майорка (ныне это Испания). Яма находилась рядом с попиной (римская закусочная, похожая на современное заведение быстрого питания) и таберной (нечто среднее между продуктовой лавкой и киоском). В этой древнеримской свалке археологи обнаружили типичный набор пищевых отходов: кости свиней, кроликов и кур. Но также там нашлись и 165 костей мигрирующего певчего дрозда (Turdus philomelos).

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Исследователь Алехандро Валенсуэла из Средиземноморского института передовых исследований (Испания), который руководил детальным анализом костей, отметил, что до сих пор в научной среде бытовало мнение, что дрозды в древние времена считались дорогим деликатесом.

"Однако контекст здесь - скромное коммерческое место, а не роскошная вилла - убедительно свидетельствует о том, что эти птицы были доступны обычным римлянам", - говорит он.

Дальнейший анализ костей обнаружил, что методы приготовления этих птиц тоже были простыми и быстрыми: целые тушки, вероятно, расплющили и обжарили на сковороде в масле, а не запекали. Этот метод быстрого приготовления соответствует требованиям оживленной среды уличной еды, говорит ученый.

По мнению Валенсуэла, эти птицы, вероятно, были дикими - сезонным уловом, который обеспечивал быстрый и дешевый источник белка для рабочих того времени.

Другие интересные материалы о Древнем Риме

Как писал УНИАН, ученые подсчитали, сколько зарабатывали жители Древнего Рима и Древнего Китая, если перевести эти заработки в современные деньги.

Также мы рассказывали о хитрых схемах уклонения от уплаты налогов, которые практиковали бизнесмены древнеримской эпохи.

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