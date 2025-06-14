Готовится по принципу "все смешал и в духовку".

В некоторых рецептах выпечки без тщательного отмеривания всех ингредиентов на весах нельзя достичь идеаотного результата. Но если весов под рукой нет, искать в интернете пересчет граммов на ложки лень, но побаловать себя вкусненьким все же хочется, то на помощь придет быстрый рецепт йогуртового кекса без весов.

Как пишет Express, для его приготовления вам понадобится только миска и стаканчик из-под йогурта для измерения ингредиентов. Кекс готовится по принципу "все смешал – и готово", на подготовку уходит всего 5 минут плюс время на выпечку, а в результате получается вкуснейший влажный и пышный пирог.

Ингредиенты:

Стакан йогурта (объемом 150 мл)

250 г муки (два полных йогуртовых стаканчика)

175 г сахара (один йогуртовый стаканчик)

75 мл подсолнечного масла (половина йогуртового стаканчика)

Три средних яйца

125 свежих ягод малины (один йогуртовый стаканчик)

Две чайные ложки ванильного экстракта (или ванильный сахар/ванилин)

Метод приготовления:

Отмерьте все ингредиенты с помощью йогуртового стаканчика в большую миску.

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Перемешайте ингредиенты вместе, пока смесь не станет однородной по консистенции. Затем аккуратно добавьте малину.

Выстелите форму для выпечки пергаментом для выпечки и вылейте в нее смесь. Выпекайте при температуре 160 °C в течение 45–60 минут или пока шпажка не будет выходить чистой.

Если верх слишком быстро подрумянивается, накройте пирог сверху фольгой.

Вы также можете заменить малину другими фруктами, например, черникой, добавив также немного лимонной цедры.

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