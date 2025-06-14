Тимочко напомнил, что в США все производители оружия являются частными компаниями.

Американская помощь является очень важной для Украины. Тем не менее лучше было бы сосредоточиться на выпуске собственного оружия. Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Украинского Радио".

Он отметил, что отказ США выделять дополнительные 300 миллионов долларов на помощь Украине является серьезной проблемой для нашей страны.

"Это серьезная ситуация, однозначно. Заигрывания пошли. Капиталист победил президента. Это серьезная проблема, серьезный вызов", - сказал Тимочко.

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ объяснил, что раньше за выделенные средства американская армия закупала оружие, которое затем передавала Украине. Теперь же закупки происходят напрямую из американского бюджета.

"Из их бюджета расходов были исключены эти строки. Возможно, они заложены, но не переведены в этот бюджет, просто не заложено освоение средств - это одна история. Если их исключили из их бюджета - это серьезно. В Америке все производители оружия - частные компании. Европа сейчас заложила 850 млрд на расходы по обновлению их армии и поддержку нашей в целом. Нам заложено 150 млрд на закупку американского оружия в этом году", - добавил эксперт.

Тимочко заявил, что партнеры согласились с тем, что гораздо выгоднее сейчас вкладывать деньги в украинский военно-промышленный комплекс (ВПК). По его словам, это очень важно для Украины.

"Если мы говорим об импортном оружии, то гораздо интереснее для нас, если бы мы свое оружие выпускали у себя. И на это идет ставка", - подчеркнул Тимочко.

США заблокировали дополнительные $300 миллионов на помощь Украине

Ранее комитет Палаты представителей по вопросам ассигнований одобрил оборонный бюджет США на 2026 финансовый год. В нем не предусмотрено выделение дополнительных 300 миллионов долларов на помощь Украине.

Отмечается, что оборонные расходы США в 2026 году составят 832 миллиарда долларов. Потенциально расходы могут увеличить до 1 триллиона долларов.

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