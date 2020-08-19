Министром финансов Канады стала украинка по происхождению Христя Фриланд

Фриланд работала в правительстве вице-премьером и сменила на посту министра финансов Билла Морно.

Политик украинского происхождения Христя Фриланд стала министром финансов Канады.

Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Искренне поздравляю Христю Фриланд с назначением министром финансов Канады. Она стала первой в истории женщиной на этом посту. Убежден, что дальнейшее развитие торговли и экономических связей Украины и Канады поможет смягчить экономические последствия пандемии», - написал Кулеба.

Фриланд работала в правительстве вице-премьером и сменила на посту министра финансов Билла Морно.

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Напомним, в июле Владимир Зеленский и Христя Фриланд обсудили методы противодействия российской агрессии. После обсуждения Зеленский заявил, что курс Украины на Евросоюз и НАТО остается неизменным. Зеленский поблагодарил Фриланд за всестороннюю поддержку Украины. Политики также отметили необходимость объединения международной коалиции для противодействия российской агрессии.

Кто такая Христя Фриланд

Фриланд - дочь адвокатов Дональда Фриланда и украинки по происхождению Галины Хомяк.

Фриланд была журналистом и начинала карьеру в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist. Впоследствии она заняла должность управляющего директора Financial Times в США. В марте 2010 года Фриланд перешла на должность редактора в Thomson Reuters, а в апреле 2011-го стала редактором Thomson Reuters Digital.

В 2013 году она оставила журналистику, чтобы баллотироваться на довыборах в парламент Канады от Либеральной партии. В ноябре 2015 года стала министром международной торговли Канады.

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Автор: Денис Прядко