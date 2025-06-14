Нетаньяху анонсировал операцию израильских пилотов в небе над Тегераном. По его словам, иранские лидеры "уже пакуют чемоданы".

Иран дважды пытался убить президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Такое заявление сделал премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

"Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские кварталы, в то время как мы нацелены на террористов. Это не новость. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они жгут американский флаг, они бесконечно скандируют "смерть Америке". Наш враг – это ваш враг. И делая то, что мы делаем, мы имеем дело с тем, что рано или поздно будет угрожать всем нам. Наша победа будет и вашей победой", – заявил Нетаньяху в видеообращении.

Израильский премьер подчеркнул, что его страна защищает свободу на Ближнем Востоке и за его пределами. В частности, по его словам, Израиль защищает Европу.

Видео дня

"Мы делаем это против тиранического и радикального иранского режима, который хочет создать атомные бомбы, чтобы уничтожить нас, и хочет создать баллистические ракеты, включая межконтинентальные баллистические ракеты, чтобы иметь возможность угрожать кому-либо и где-либо в мире. Защищая себя, мы также защищаем других. Мы защищаем наших арабских соседей, наших арабских друзей в мире, мы защищаем Европу, мы помогаем защищать также Соединенные Штаты, которые все время помогают нам в нашей обороне. Это важная миссия", – добавил Нетаньяху.

Он также анонсировал операцию израильских пилотов в небе над Тегераном. По словам премьера, пилоты "нанесут режиму аятолл такие удары, которые они даже не могут себе представить".

"Могу вам сказать, что у нас есть признаки того, что высшие лидеры Ирана уже пакуют чемоданы. Они чувствуют, что грядет. Я скажу вам, что могло бы произойти, если бы мы не действовали. У нас была информация, что этот бессовестный режим планирует передать ядерное оружие, которое он разрабатывает, своим террористическим марионеткам. Это ядерный терроризм на стероидах. Это угрожало бы всему миру", – резюмировал он.

Стоит отметить, что в этом обращении Нетаньяху также поздравил Дональда Трампа с днем рождения, а американскую армию – с 250-летием.

Ситуация на Ближнем Востоке

В последние дни ситуация в отношениях между Израилем и Ираном существенно обострилась. Израиль нанес удары по иранским ядерным объектам. СМИ также сообщали о ликвидации восьми ключевых генералов Ирана.

В свою очередь, Иран нанес массированные ракетные удары по Израилю.

Между тем представитель израильской разведки сообщил, что Иран планирует накопить тысячи баллистических ракет. Отмечалось, что это одна из причин, почему страна начала операцию против Ирана.

Президент Украины, комментируя противостояние Израиля и Ирана заявил, что это может иметь как негативные, так и позитивные последствия для нашей страны. По его словам, эта ситуация может привести к росту цен на нефть, что сыграет на руку Москве. Из положительных моментов – существует возможность уменьшения военной помощи от Ирана для России.

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