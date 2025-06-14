По словам представителя разведки Израиля, это одна из причин, почему страна начала операцию против Ирана.

У Ирана есть около 2000 баллистических ракет. Их количество в кратчайшие сроки может увеличиться в несколько раз. Об этом сообщает разведка Израиля, пишет Fox News.

"Израильская разведка прогнозирует, что в течение следующих двух лет у Ирана будет арсенал из 8000 баллистических ракет", - заявил высокопоставленный представитель разведки Израиля.

По словам чиновника, это одна из причин, почему Израиль решил начать операцию "Львиный народ". Он отметил, что сейчас у Ирана около 2000 баллистических ракет.

Видео дня

"Мы не можем завершить эту операцию, зная, что через два года окажемся на том же месте. Все идет по плану. На самом деле, даже лучше, чем планировалось", - подчеркнул высокопоставленный представитель разведки Израиля.

Чиновник добавил, что Израиль готовит еще "много сюрпризов" для Тегерана. Он поделился, что эти операции могут выйти за рамки того, что уже делал Иерусалим.

В издании рассказали, что с начала операции "Львиный народ" Израиль поразил около 40 иранских систем противовоздушной обороны (ПВО). По словам израильского чиновника, основная часть конфликта с Ираном может быть завершена уже совсем скоро.

"Я думаю, мы сможем закончить это за считанные дни... Хорошо, что США на нашей стороне", - сказал он.

Обострение на Ближнем Востоке - важные новости

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Тегеран сгорит, если Иран продолжит наносить ракетные удары по его стране. Он подчеркнул, что Иран заплатит высокую цену за преступное нападение на израильских гражданских лиц.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что военный конфликт между Израилем и Ираном имеет как негативные последствия для Украины, так и положительные. В частности, это может вызвать рост цен на нефть, а также привести к уменьшению военной помощи от Ирана для РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: