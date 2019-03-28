В НАТО решили оставить Столтенберга на посту генсека до 2022 года

Норвежец Йенс Столтенберг занял пост генсека НАТО 1 октября 2014 года

В Североатлантическом Альянсе принято решение продлить мандат Йенса Столтенберга на должности генсека организации до 30 сентября 2022 года.

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Об этом сам Столтенберг сообщил в Twitter.

"Для меня является честью решение союзников по НАТО о продлении моего срока пребывания на посту генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы будем продолжать адаптировать и обновлять наш Альянс, чтобы он мог соответствовать будущему", - написал Столтенберг в Twitter.

Honoured by the decision by the #NATO Allies to extend my term as Secretary General until 30 September 2022. Together we will continue to adapt & modernise our Alliance to keep it fit for the future: https://t.co/ybBwSDOy6zpic.twitter.com/K5CIiqRYjl — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) 28 марта 2019 г.

Норвежский государственный деятель Йенс Столтенберг занял пост генсека НАТО 1 октября 2014 года, в условиях глубокого обострения отношений Альянса и РФ из-за российской агрессии в Украине.

В январе Столтенберг заявил, что Альянс усиливает присутствие в восточной Европе, чтобы предотвратить конфликт.