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В НАТО решили оставить Столтенберга на посту генсека до 2022 года

20:23, 28 марта 2019
Политика
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Йенс Столтенберг будет оставаться генсеком НАТО до осени 2022 года / REUTERS

В Североатлантическом Альянсе принято решение продлить мандат Йенса Столтенберга на должности генсека организации до 30 сентября 2022 года.

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Об этом сам Столтенберг сообщил в Twitter.  

"Для меня является честью решение союзников по НАТО о продлении моего срока пребывания на посту генерального секретаря до 30 сентября 2022 года. Вместе мы будем продолжать адаптировать и обновлять наш Альянс, чтобы он мог соответствовать будущему", - написал Столтенберг в Twitter.

Норвежский государственный деятель Йенс Столтенберг занял пост генсека НАТО 1 октября 2014 года, в условиях глубокого обострения отношений Альянса и РФ из-за российской агрессии в Украине.

В январе Столтенберг заявил, что Альянс усиливает присутствие в восточной Европе, чтобы предотвратить конфликт.

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Теги: #НАТО#Столтенберг