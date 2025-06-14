Диалог лидеров США и России длился около часа.

В субботу, 14 июня, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По словам американского лидера, говорили, в частности, о ситуации на Ближнем Востоке.

"Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень мило поздравить меня с днем рождения, но, что более важно, поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы долго разговаривали. Гораздо меньше времени мы говорили о России/Украине, но это будет на следующей неделе. Он занимается запланированным обменом пленными – большое количество пленных обменивается немедленно, с обеих сторон", – написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что его разговор с Путиным длился около часа.

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"Он, как и я, считает, что эта война в Израиле и Иране должна закончиться, на что я объяснил, что его война также должна закончиться", – резюмировал американский президент.

Разговор Трампа и Путина: что говорят в Кремле

14 июня президент США Дональд Трамп празднует день рождения. По этому случаю российский правитель Владимир Путин позвонил главе Белого дома.

Как рассказал помощник Путина Юрий Ушаков, лидеры РФ и США говорили о ситуации на Ближнем Востоке и войне в Украине. Диктатор осудил военную операцию Израиля против Ирана. При этом Путин предложил услуги России как посредника между Израилем и Ираном.

Что касается войны РФ против Украины, то, по словам Ушакова, российский правитель заверил Трампа в готовности Москвы продолжать "переговоры" с Украиной после 22 июня.

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