В первую очередь убегают представители точных наук - физики, математики и тому подобное.

Из России рекордными темпами бегут ученые. "Утечка мозгов" приблизилась к показателям 1990-х годов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным украинских разведчиков, страна-агрессор ежегодно теряет около 1% своих ученых, чего не было уже более четверти века. За шесть последних лет из России сбежали более 60 тысяч исследователей, в первую очередь физиков, кибернетиков, астрономов и математиков. Преимущественно они бегут в Германию, США и Швейцарию, хотя добавились и новые более экзотические направления - Армения, ОАЭ, Казахстан.

Как отметили в украинской разведке, российские ученые напуганы репрессиями, которые против них развернул кремлевский режим: российских ученых "физически устраняют, сажают или подвергают абсурдным преследованиям". Так, недавно погиб разработчик ракетного комплекса "Искандер", чью смерть записали на "черных риелторов". Среди других показательных случаев - осуждение 77-летнего физика за "госизмену" и гидролога за "убийства 20-летней давности".

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"Научная среда в РФ погружается в изоляцию, страх и деградацию. Политика Кремля системно уничтожает науку", - отметили в украинской разведке.

Ситуация в России: последние новости

Как писал УНИАН, правозащитники случайно обнаружили, что в России создана тайная сеть лагерей для пленных украинцев, которая функционирует независимо от официальной системы тюрем. Российские юристы боятся, что после войны эта сеть начнет работать уже на репрессии против самих россиян.

Также мы рассказывали, что Россия начала прятать уцелевшие ракетоносцы подальше от Украины. В частности на Чукотке, где нет дорог, поэтому грузовики с украинскими дронами туда просто не доедут.

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