На Харьковщине эпицентром боевых действий является Волчанск.

Почти по всей линии фронта украинские защитники находятся под значительным давлением со стороны российских оккупационных войск. Россияне используют тактику малых штурмовых групп без применения бронетехники.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДОМ офицер Вооруженных сил Украины Сергей Цехоцкий. Он отметил, что за счет частых ротаций и смены позиций украинские защитники совершенствуют свою тактику, и на некоторых направлениях это дает Силам обороны преимущество над противником.

По словам Цехоцкого, активные бои идут, среди прочего, на Курском направлении – в частности, возле населенного пункта Теткино. На Харьковщине же эпицентром боев является Волчанск.

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"Мы четко знаем, какая ситуация на Курщине, сколько каждый день на этой территории погибает россиян. Что касается Харьковского направления, то основным эпицентром боев является город Волчанск. Идут тяжелые бои. Там россияне стремятся продвинуться. Однако того успеха, на который россияне рассчитывали переброской сил и активизацией своих действий, они не имеют", – рассказал офицер.

В то же время на Покровском направлении враг продолжает проводить штурмовые действия с использованием пехоты и мотоциклов. К западу от самого Покровска Донецкой области оккупационные войска РФ пытаются вести наступление, говорит военный.

"Судя по действиям противника на других участках фронта, он мечтает о том, что где-то будет иметь успех, а тогда уже вернется к вопросу Покровска. Пока что на Покровском направлении россиянам ничего добиться не удается. Наши подразделения, которые там стоят, делают свой вклад в общую победу. Силы обороны Украины справляются с натиском, "минусуют" сотнями личный состав врага, а также его технические средства", – констатировал Сергей Цехоцкий.

Война в Украине: ситуация на фронте

14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны восстановили контроль над населенным пунктом Андреевка Сумской области.

Тем временем в DeepState заявили, что украинские военные отбросили оккупантов возле Котляровки Донецкой области – на границе с Днепропетровщиной. В то же время враг продвинулся в районе населенных пунктов Отрадное, Шевченково Первое и Комар в Донецкой области.

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