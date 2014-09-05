Расмуссен передал полномочия генсека НАТО Столтенбергу

Об этом на саммите альянса в Уэльсе объявил сдающий свои полномочия Андерс Фог Расмуссен, передает Эхо Москвы.

Столтенберг приступит к выполнению своих функций как Генерального секретаря с 1 октября 2014 года. Он как лидер Норвежской рабочей партии возглавлял правительство страны с 2005 по 2013 год.