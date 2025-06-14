Антоцианины, которые содержатся в этом продукте, позволяют сосудам расслабиться, что способствует снижению давления.

Черника - именно тот продукт, который стоит добавить в рацион. Во-первых, она вкусная, а во-вторых - полезная. В каком бы виде вы ни употребляли чернику - она помогает вашему сердцу, утверждают и диетологи, и кардиологи. Об этом пишет Parade.

Если говорить простым языком, то черника содержит соединения, которые улучшают кровоток в сосудах, а это помогает снижать давление. Научное же объяснение дал кардиолог, директор Программы структурного сердца в Memorial Care Saddleback Medical Center Чен-Хан Чен.

"Всё благодаря высокому содержанию антоцианинов - антиоксидантов с противовоспалительными свойствами. Они улучшают функцию эндотелиальных клеток в кровеносных сосудах, что позволяет сосудам расслабляться и способствует лучшему контролю давления", - отметил он.

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Исследование 2019 года, опубликованное в The Journals of Gerontology, показало, что ежедневное употребление черники может снижать систолическое давление (верхний показатель) примерно на 5 мм рт. ст. Этот показатель является важнейшим для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"Вероятно, антоцианины стимулируют выработку оксида азота, что улучшает кровоток. Черника также может уменьшать жесткость артерий, которая, как и высокое давление, повышает риск сердечных болезней", - говорит диетолог Софи Ловер.

Ко всему черника богата клетчаткой, а диета с высоким содержанием клетчатки способствует снижению давления.

Черника эффективна для разных групп населения

Эксперт Кит Бройер из Wild Blueberry Association of North America отмечает, что черника приносит пользу и здоровым пожилым людям, и женщинам в постменопаузе. В исследованиях чернику употребляли не только свежей, но и в виде порошка из лиофилизированных ягод - эффект был тот же: давление снижалось.

Антоцианины, которые есть в чернике, могут также снижать уровень воспаления, бороться со стрессом, замедлять старение, поддерживать память, обеспечивать организм витаминами C и K.

Сколько черники надо есть ежедневно

Кардиолог Чен советует ежедневно употреблять две порции ягод, то есть две чашки. По мнению диетолога Ловер, хотя бы одна чашка черники в день будет идеальным стартом для снижения давления.

Для еще большей пользы эксперты рекомендуют выбирать дикорастущую чернику, а не выращенную в домашних условиях.

"Дикорастущая черника может быть маленькой, но она имеет большую ценность. Поскольку она меньше, в каждой чашке вы получаете больше ягод (и больше богатой питательными веществами кожуры)", - утверждает Бройер.

По ее словам, дикорастущая черника обладает вдвое большей антиоксидантной силой, в ней на 33 процента больше антоцианов и на 72 процента больше клетчатки.

Что еще помогает при высоком давлении

Эксперты отметили, что помогают снизить давление и другие ягоды, фрукты и овощи, в частности те, которые содержат антоцианины (клубника, ежевика, малина), флавоноиды (апельсины, лимоны), калий (бананы, киви, арбузы, курага, шпинат, чечевица, сладкий картофель)

Ранее УНИАН рассказывал о 12 худших продуктов при высоком давлении. Это, как правило, не домашняя еда. Готовые продукты и блюда из ресторанов содержат много натрия и насыщенных жиров, которые при регулярном употреблении могут привести к повышению давления. Речь идет о картофельных чипсах, переработанном мясе, маринованных овощах, картофеле фри, газированных напитках и т.д.

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