В штате Миннесота неизвестный расстрелял две семьи политиков-демократов в их домах.

В США совершено сразу два вооруженных нападения на политиков-демократов, в результате чего два человека погибли, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на губернатора штата Миннесота, где произошли нападения, Тима Уолза.

По его словам член Палаты представителей штата Миннесота от Демократической партии Мелисса Хортман и ее муж были застрелены в результате, вероятно, "политически мотивированного убийства".

Одновременно с тем был ранен сенатор штата от Демпартии Джон Хоффман и его жена. Оба получили несколько огнестрельных ранений и были госпитализированы, где перенесли операцию.

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"Мы осторожно оптимистично настроены, что они переживут эту попытку убийства", - сказал Уолз.

Отмечается, что речь идет о двух отдельных нападениях, совершенных в разных местах - в нескольких милях друг от друга.

Хоффмана и его жену ранили около 2 часов ночи в городке Чамплин, сообщили в правоохранительных органах. После этого полицейские поехали на вызов к Хортманам и там около 3:35 утра наткнулись на подозреваемого в их доме.

По словам полицейских, у дверей дома, в котором жила Мелисса Хортман, офицеры увидели человека в полицейской форме и при всем полицейском снаряжении. Подозреваемый открыл огонь по офицерам, началась перестрелка, но в конце концов подозреваемому удалось скрыться пешком.

Автомобиль подозреваемого, который выглядел как полицейский, находился на подъездной дорожке дома Хортманов. По словам местных властей, в автомобиле нашли список его целей, среди которых были семейства Хортманов, Хофманов и другие.

По данным источников ABC News в правоохранительных органах, всего в список входили десятки других демократов из Миннесоты, в том числе и губернатор Уолз.

Президент США Дональд Трамп уже успел сделать публичное заявление по поводу этих событий.

"Меня проинформировали об ужасной стрельбе, произошедшей в Миннесоте, которая, похоже, была целенаправленным нападением на законодателей штата. Такое ужасное насилие не будет терпимо в Соединенных Штатах Америки. Благослови Боже замечательных людей Миннесоты, действительно замечательного места!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Политические покушения в США

В последнее время политическая культура США стала агрессивно нетерпимой к другой точке зрения, в чем часто обвиняют Дональда Трампа, который не отличается особой политкорректностью.

Интересно, что именно он же сам и стал мишенью по меньшей мере двух неудачных покушений в течение последнего года.

Как писал УНИАН, 14 июля прошлого года во время предвыборного митинга в Пенсильвании в Дональда Трампа стреляли с крыши соседнего здания, но стрелку удалось лишь немного поцарапать ухо тогда еще кандидата в президенты. К сожалению, от пули стрелка погиб случайный участник митинга. Самого стрелка застрелили охранники Трампа.

Второе неудачное покушение на Трампа произошло 15 сентября, и оно было еще менее результативным. Горе-убийца не смог даже близко подойти к Трампу и был арестован.

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