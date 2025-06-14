Трамп рассматривает возможный удар США по ядерному объекту в Иране, - The Times of Israel

Трамп считает, что это может помешать Ирану создать ядерное оружие.

Президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по ядерному объекту в Иране. Об этом сообщает израильский журналист Барак Равид, пишет The Times of Israel.

Отмечается, что Трамп рассматривает возможность нанесения удара по ядерному объекту в Фордо. По словам Равида, такой атакой президент США хочет предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

Израильские чиновники рассказали журналистам, что Трамп передал это предложение Нетаньяху во время их телефонных разговоров, которые были проведены в течение последних нескольких недель. В издании подчеркнули, что ядерный объект в Фордо может быть за пределами военных возможностей Израиля.

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В это же время в Белом доме отрицают, что США хотят нанести удар по Ирану, напомнили журналисты. В Тегеране же говорят о том, что ядерный объект в Фордо уже получил ограниченные повреждения от недавних атак Израиля.

Боевые действия между Израилем и Ираном - важные новости

Ранее разведка Израиля сообщила, что у Ирана есть около 2000 баллистических ракет. Более того, Тегеран может увеличить их количество до 8000 ракет уже в течение следующих двух лет.

Кроме того, Иран нанес удар баллистическими ракетами по центральной штаб-квартире армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Вследствие прямого попадания было поражено одно из зданий комплекса.

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