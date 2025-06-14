Всего по стране запланировано 2000 демонстраций.

В Соединенных Штатах Америки десятки тысяч людей вышли на улицы на акции протестов против политики американского президента Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, акции проводятся от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. По всей стране запланировано 2000 демонстраций перед проведением военного парада, анонсированного президентом США Дональдом Трампом по случаю 250-летия американской армии. 14 июня Трамп также празднует свой день рождения.

Многие акции проходят под лозунгом "Без королей", которым протестующие подчеркивают, что ни один человек не может быть выше закона.

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Агентство отмечает, что военный парад, который должен состояться 14 июня, будет стоить армии США от 25 до 45 миллионов долларов. Сюда входит сам парад, а также расходы на перевозку техники, размещение и питание военных.

"Критики называют парад авторитарной демонстрацией власти, которая является расточительством, особенно учитывая то, что Трамп заявил, что хочет сократить расходы во всем федеральном правительстве", – добавляют журналисты.

Протесты в США: вы могли это пропустить

Несколько дней назад в Соединенных Штатах Америки вспыхнули протесты из-за иммиграционной политики администрации Трампа. Американский президент отправил в Лос-Анджелес Национальную гвардию.

Беспорядки начались после того, как множество людей были арестованы в связи с нарушениями американского миграционного законодательства.

СМИ писали, что Трамп планировал тайно отправить тысячи нелегалов в тюрьму Гуантанамо, среди них и украинцы. Впоследствии в Белом доме эту информацию опровергли.

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