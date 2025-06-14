'Иллюзий уже нет': военный рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке повлияет на Украину

По словам Федоренко, Европа надеялась на то, что война ее минует.

Обмен массированными ударами между Израилем и Ираном вызвал обеспокоенность в Европе и США. Важным моментом является то, что из-за этого европейские страны начинают понимать, что необходимо вооружаться. Об этом заявил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко на своей странице в Facebook.

"Вывод, который делают европейские лидеры, можно обобщить фразой: надо вооружаться. Это очень хорошая для нас новость, потому что европейцы - наши основные союзники. Чем сильнее будут они, тем сильнее будем мы. Это как закон сообщающихся сосудов, но вместо жидкости - оружие и технологии", - написал он.

Федоренко отметил, что сейчас европейские лидеры сообщают своим обществам и друг другу, что "война уже на пороге". Он напомнил, что премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне обострения на Ближнем Востоке предупредил об опасности глобального конфликта.

Видео дня

"Сейчас трудно предсказать все последствия войны на Ближнем Востоке. Можно констатировать только очевидные вещи, в частности, то, что Иран - союзник России, и он находится в крайне сложной ситуации, и то, что в конфликт будет вовлечено прямо или косвенно много государств, в том числе европейских. Мир на пороге Третьей мировой", - добавил Федоренко.

По его словам, еще одним подтверждением того, что Европа оставляет последние иллюзии о том, что ситуация в мире остается стабильной, является введение в составе Еврокомиссии новой должности - комиссара по вопросам обороны. Военный напомнил, что им стал экс-премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.

Он подчеркнул, что в НАТО неоднократно говорили и об опасности России для Альянса. В частности, Кубилюс заявлял, что Москва может напасть на НАТО до 2030 года, чтобы "протестировать статью 5" (вооруженное нападение на одну или несколько стран-членов будет рассматриваться как нападение на весь Альянс).

"Очень долго Европа надеялась, что война ее минует. Но сегодня иллюзий уже нет. Это означает, что наши международные партнеры начинают понемногу принимать реальность, просыпаться. Следующий шаг - подготовка к драке", - написал Федоренко.

Командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" считает, что медлительная реакция НАТО и ЕС на военные конфликты в Украине и на Ближнем Востоке связаны с тем, что это большие геополитические конструкции, которым необходимо время на "раскачку".

"Однако когда они начинают двигаться в определенном направлении, то приобретают большую инерцию - их политика рассчитана на десятилетия", - объяснил военный.

Федоренко подчеркнул, что Украина уже стала частью новейшей истории Европы, заплатив высочайшую цену.

"Мы имеем право рассчитывать на ее помощь (Европы - УНИАН). Вместе с Европой у нас достаточно ресурсов, чтобы остановить российскую орду, которая угрожает цивилизации", - резюмировал военный.

Конфликт на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна перебросит больше истребителей на Ближний Восток. По его словам, решение принято для поддержки в случае непредвиденных обстоятельств в регионе.

Кроме того, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о том, что Тегеран сгорит, если Иран продолжит наносить ракетные удары по его стране. Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что Иерусалим нанес серьезный ущерб ядерным объектам Ирана.

Вас также могут заинтересовать новости: