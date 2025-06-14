В перечне указаны Козерог и Близнецы.

Астрологи определили четыре знака Зодиака, которым особенно повезет в любви летом 2025 года, пишет журнал Parade.

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Рак

Для Раков лето 2025 года станет временем мощных романтических перемен. С 9 июня в их знак вошёл Юпитер, принося щедрые возможности для любви. Особенно волшебным будет период с 31 июля по 25 августа, когда Венера соединится с Юпитером - это идеальное время для свиданий, признаний и укрепления связей. Одиноким Ракам стоит быть внимательными к новым знакомствам, а влюбленным - углубить отношения.

Рыбы

Лето обещает Рыбам гармонию и романтические всплески. С 5 июля Венера активирует зону семьи и уюта, усиливая желание проводить время с близкими. Одинокие Рыбы могут рассчитывать на судьбоносные встречи в августе, особенно ближе к 11 числу. Легкость, позитив и открытость - вот что привлечет к вам внимание и новых поклонников.

Близнецы

Близнецы окажутся в центре внимания благодаря визиту Венеры в их знак с 5 по 30 июля. Это время усиленной привлекательности и романтических шансов. А с 7 июля к Венере присоединяется Уран, принося неожиданные и яркие повороты в личной жизни. Возможно, вы пересечетесь с человеком, который не похож на ваш "обычный тип", но способен перевернуть ваш мир.

Козерог

С 9 июня Юпитер активировал зону отношений Козерогов, принося шанс на значимые и душевные союзы. С 31 июля по 25 августа Венера усилит это влияние, делая любовь особенно насыщенной. Период до 11 августа - идеальное время для сближения, откровенных разговоров и укрепления связи. Те, кто уже в паре, могут решиться на следующий серьезный шаг.

Напомним, ранее астрологи рассказали, что люди, рожденные в эти месяцы, проживут лучшее лето.

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