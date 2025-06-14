Как разогнать свой Android-смартфон в считанные минуты: нужно просто зайти в настройки

Скачивать какие-то программы или что-то устанавливать не придется. Достаточно следовать этим простым шагам.

Наверное, каждому Android-юзеру знакома ситуация, когда спустя некоторое время после покупки смартфон начинает подлагивать, а программы работают не так шустро. Но не все знают, что в их устройстве заложен запас мощности, который можно высвободить, если немного полазить в настройках.

Речь идет о режиме разработчика – несмотря на название, эта функция доступна каждому пользователю. С помощью нее можно в считанные минуты ускорить работу смартфона и улучшить Android-экспириенс.

Как активировать режим разработчика

Чтобы разблокировать скрытый функционал, нужно сперва зайти в настройки смартфона. Далее ищем пункт "Сведения о телефоне", "Об этом устройстве" или что-то подобное. Затем – "Сведения о ПО".

Видео дня

В указанной директории находим пункт "Номер Сборки" и тыкаем на него пальцем 5-8 раз.

После этого для нас откроется режим разработчика – возвращаемся на страницу назад и обнаруживаем пункт "Параметры разработчика".

Теперь у вас есть доступ к расширенным настройкам Android, с помощью которых можно тонко управлять работой смартфона и адаптировать его под себя. Нас в первую очередь интересуют скрытые настройки графического ускорителя.

Перейдите в раздел "Аппаратное ускорение отрисовки" (название может немного отличаться в зависимости от оболочки Android) и поставьте галочку напротив "Ускорить работу GPU". Дополнительно можно поставить галку напротив "Включить 4x MSAA" и "Отключить аппаратного наложения".

Еще одна полезная настройка в меню режима разработчика – это регулировка анимации в разделе "Отрисовка". Понижаем это значение до 0,5Х либо полностью выключаем анимацию ("Без анимации").

Таким образом, мы заставили Android-смартфон работать быстрее, активнее задействовав его процессор, графический ускоритель и оперативную память.

При этом важно подчеркнуть, что если у вашего девайса не очень шустрый чип или мало оперативной памяти, то в параметры разработчика лучше не лезть – может привести к снижению автономности и повышенному нагреву устройства.

Оптимальная работа вашего телефона – это комплексный подход. Чтобы он служил хорошо и долго, рекомендуется хотя бы раз в неделю выполнять эту процедуру.

Также УНИАН рассказывал о секретной настройке роутера, с которой интернет перестанет тормозить. Это особенно актуально для тех, кто живет в многоквартирных домах, где роутеры стоят чуть ли не в каждой квартире.

Вас также могут заинтересовать новости: