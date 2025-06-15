В частности, среди целей противника могут быть Покровск и Константиновка.

Во время летней кампании российские оккупационные войска могут сосредоточить свои усилия на продвижении в Донецкой области, поскольку хотят "закрыть вопрос" с несколькими городами.

Об этом сказал военный эксперт, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Как он отметил в интервью "Главреду", враг, вероятно, сосредоточится на таких городах как Покровск, Константиновка, Краматорск и Славянск.

"Если падет Покровск и Константиновка, то они двинутся всей этой массой на Краматорск и Славянск, чтобы взять города в окружение", – добавил Ступак.

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Война в Украине: это стоит знать

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты Америки перебросили часть систем противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток. По его словам, такое решение было принято для защиты американцев на Ближнем Востоке.

Тем временем украинские защитники продолжают наносить потери российским оккупантам. Так, на временно оккупированной части Запорожской области бойцы Главного управления разведки поразили противовоздушные комплексы "Панцирь", "Бук" и "Имбирь" противника.

А в Сумской области, как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, Силы обороны восстановили контроль над населенным пунктом Андреевка.

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