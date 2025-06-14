Украинская сторона продолжает возвращать своих военных из российского плена, но некоторые категории военных являются особенно сложными для обмена.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. "Очередной этап большого обмена по результатам двуязычий в Стамбуле. В ходе этого этапа сегодня были освобождены, тяжело больные и тяжелораненые. И молодые защитники - 25 лет и моложе", - детализировал Юсов.
По его словам, большинство возвращенных сегодня защитников - это офицеры, и именно эта категория является самой сложной для возвращения. Из соображений безопасности точное количество освобожденных сегодня не разглашается, поскольку переговоры еще продолжаются.
"То, что сегодня вернулись большинство офицеров - это очень хорошие новости, потому что это категория, которую возвращать сложно. Хотя на самом деле никого не легко возвращать из российской неволи. И этот обмен всю неделю сопровождается информационными атаками, давлением на переговорную группу, дезинформацией, давлением на родственников наших пленных", - сказал он и добавил, что Украина держится, а переговорная группа работает и возвращает своих домой.
Обмен военнопленными 14 июня
Сегодня Украина освободила из российского плена тех военных, которые находились там еще с 2022 года. Среди них воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что большая часть освобожденных сегодня - офицерский состав. Самому старшему из возвращенных - 63 года, самому молодому - 21 год.