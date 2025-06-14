Из соображений безопасности точное количество освобожденных сегодня военнопленных не разглашается.

Украинская сторона продолжает возвращать своих военных из российского плена, но некоторые категории военных являются особенно сложными для обмена.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. "Очередной этап большого обмена по результатам двуязычий в Стамбуле. В ходе этого этапа сегодня были освобождены, тяжело больные и тяжелораненые. И молодые защитники - 25 лет и моложе", - детализировал Юсов.

По его словам, большинство возвращенных сегодня защитников - это офицеры, и именно эта категория является самой сложной для возвращения. Из соображений безопасности точное количество освобожденных сегодня не разглашается, поскольку переговоры еще продолжаются.

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"То, что сегодня вернулись большинство офицеров - это очень хорошие новости, потому что это категория, которую возвращать сложно. Хотя на самом деле никого не легко возвращать из российской неволи. И этот обмен всю неделю сопровождается информационными атаками, давлением на переговорную группу, дезинформацией, давлением на родственников наших пленных", - сказал он и добавил, что Украина держится, а переговорная группа работает и возвращает своих домой.

Обмен военнопленными 14 июня

Сегодня Украина освободила из российского плена тех военных, которые находились там еще с 2022 года. Среди них воины ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что большая часть освобожденных сегодня - офицерский состав. Самому старшему из возвращенных - 63 года, самому молодому - 21 год.

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