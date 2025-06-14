Также президент рассказал детали об обмене военнопленными, который состоялся сегодня днем.

Есть договоренность с российской стороной, что на следующей неделе обмены военнопленными продолжатся.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что украинская сторона продолжает работать над возвращением на Родину всех украинцев, которые сейчас в российской неволе.

"Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит, и выполнит так, как договаривались", - сказал глава государства.

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Также Зеленский прокомментировал сегодняшний обмен военнопленными и раскрыл его детали.

"Сегодня еще один обмен, уже четвертый за эту неделю. Очень важно - мы возвращаем домой наших ребят из российского плена. И на этот раз удалось вернуть, в частности, наших украинских офицеров - армии, пограничников. Конечно, также в этом сегодняшнем обмене солдаты и сержанты", - поделился деталями президент.

Зеленский отметил, что многие из них содержались в плену еще с 2022 года.

"Это защитники Мариуполя, "Азовстали", ребята из других направлений боевых действий. Они уже дома, уже в Украине. Всем оказывается необходимая помощь после ранений, после жестоких условий плена в России. Состояния действительно очень тяжелые", - сообщил он.

Обмен пленными 14 июня: что известно

Украина провела очередной обмен военнопленными с Россией. Среди них военные ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и Государственной спецслужбы транспорта.

В свою очередь омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что значительная часть освобожденных сегодня - офицерский состав. Самому старшему из возвращенных - 63 года, самому молодому - 21 год. По его словам, среди освобожденных есть те, которые считались пропавшими без вести.

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