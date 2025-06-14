Экипажи начали подготовку к развертыванию сразу же, когда стало ясно, что ситуация в регионе ухудшается.

На фоне конфликта между Израилем и Ираном Великобритания приняла решение перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы, включая истребители.

Об этом решении сообщил премьер-министр страны Кир Стармер, передает Reuters. "Мы перемещаем активы в регион, включая самолеты, и это для поддержки в случае непредвиденных обстоятельств в регионе", - объяснил Стармер.

Представитель премьер-министра уточнил, что экипажи начали подготовку к развертыванию в пятницу утром, когда стало ясно, что ситуация в регионе ухудшается. Были развернуты дополнительные самолеты-заправщики с британских баз, и будут отправлены дополнительные истребители, сказал он.

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Стармер добавил, что постоянно обсуждает происходящее на Ближнем Востоке с союзниками, к которым он отнес и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Стармер отметил, что официальный Лондон уже давно озабочен ядерной программой Тегерана и добавил, что Израиль имеет право на самооборону.

"Я четко говорю, что здесь нужна деэскалация", - подчеркнул британский премьер.

Удар Израиля по Ирану

Рано утром 13 июня Израиль осуществил масштабный авиаудар по иранским ядерным объектам, в результате чего они получили серьезные повреждения.

Кроме этого в ходе спецоперации были уничтожена военная верхушка Израиля и ведущие ученые, которые занимались ядерной программой Ирана.

В ответ Иран пообещал чуть ли не уничтожить Израиль, который сегодня вечером снова начал бомбить иранскую территорию.

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