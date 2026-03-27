Начали что-то подозревать: доверие россиян к Путину упало до минимума за время войны

Номинально рейтинг одобрения Путина остается ненормально высоким. Но, поскольку речь идет о тоталитарной диктатуре, нужно смотреть не на абсолютные цифры, а на их динамику – то, как они меняются.

На фоне ухудшения экономической ситуации и все более жестких ограничений интернета в России доверие россиян к диктатору Владимиру Путину упало до самого низкого уровня за все время полномасштабного вторжения в Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные социологического опроса, проведенного и без того достаточно лояльным к Кремлю центром "ВЦИОМ" в конце прошлой недели.

Так, за неделю доля людей, доверяющих российскому лидеру, снизилась с 76,7% до 75%, а уровень одобрения работы Путина снизился с 72% до 70,1%. Как отмечает Bloomberg, это все еще очень высокий показатель, если сравнивать с демократическими лидерами, но для обоих показателей это самый низкий уровень с 20 февраля 2022 года.

Опрос также показал, что 20,1% респондентов явно не доверяют Путину, тогда как 18,3% сказали, что не одобряют его деятельность. Здесь оба показателя оказались самыми высокими за все время полномасштабной войны.

Кроме того, Bloomberg напоминает, что в начале марта якобы независимый "Левада-центр" публиковал собственный опрос, который показал, что 67% россиян хотят мирных переговоров.

"Усталость общественности является причиной стагнации рейтингов. На практике все просто выживают", – прокомментировал эти опросы московский политический аналитик Андрей Колесников.

Как писал УНИАН, власти РФ уже официально признали начало экономического спада: после резкого замедления роста в 2025 году до около 1%, в 2026 году прогноз был снижен до 1,3%, но даже этот показатель может оказаться недостижимым.

Дополнительно ситуацию усугубляют структурные проблемы в промышленности – большинство отраслей демонстрируют падение производства, включая добычу природных ресурсов, металлургию и даже пищевую промышленность.

Экономическое давление усиливается и из-за последствий внутренних ограничений: в частности, масштабные перебои с интернетом могут стоить российскому бизнесу до 12 млрд долларов ежедневных потерь, что прямо указывает на негативное влияние государственной политики контроля над населением.

Вас также могут заинтересовать новости: