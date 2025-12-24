Сумма в 800 миллиардов долларов - общая оценка Украины потерь от войны.

Украина планирует привлечь 800 миллиардов долларов на послевоенное восстановление.

Как рассказал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, об этом идет речь в одном из пунктов мирного плана, который касается восстановления и экономического развития Украины.

"Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановления украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Целью будет привлечение 800 миллиардов долларов за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал. 800 миллиардов долларов - это наша общая оценка потерь от этой российской войны", - сказал он.

Видео дня

Так, в одном из пунктов документа сказано, что США и европейские страны образуют фонд капитала и грантов с целевым размером 200 миллиардов долларов для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину.

"Мы не знаем с вами, будет ли это 200 млрд. Все это предмет для разговора. Мы не знаем, согласится ли Европа. Потому что когда мы говорим 200 - Америка с Европой. То есть Америка имеет в виду: они - 100 и Европа - 100. Мы до конца не знаем, как будет", - отметил президент.

По словам Зеленского, для послевоенного восстановления Украины будет применен широкий спектр капиталовложений и других финансовых инструментов. Также в документе говорится о том, что Киев оставляет за собой право на компенсацию за нанесенный ущерб.

"Компенсацию для нас очень важно было акцентировать. Я не уверен, что все это останется в таких формулировках. Я просто говорю, что на сегодня это так", - добавил президент.

Финансирование Украины - последние новости

В сентябре Верховная Рада ратифицировала Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. По его условиям, Лондон обязуется ежегодно предоставлять Киеву военную помощь на сумму не менее 3,6 миллиарда фунтов стерлингов (более 4 млрд евро) до 2031 года и после - при необходимости.

18 декабря ЕС принял решение о финансировании Украины на 90 миллиардов евро на 2026-27 годы. К тому времени замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, а ЕС оставляет за собой право использовать имеющиеся денежные остатки для финансирования этого кредита.

Вас также могут заинтересовать новости: