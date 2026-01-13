Нидерланды предлагают предоставить Украине 15 миллиардов евро из кредита на закупку оружия в США

В правительстве Нидерландов отметили, что оборонная промышленность ЕС не может производить эквивалентные системы, которые есть у США.

В конце 2025 года европейские государства-члены пообещали Украине 90 миллиардов евро. Две трети этого беспроцентного займа правительство Зеленского должно потратить для приобретения нового оружия. В среду, 14 января, Европейская комиссия обнародует первое предложение на бумаге, после чего страны-члены должны прийти к соглашению, сообщает AD.

Издание отмечает, что деньги будут перечислены в Киев не позднее конца марта. В то же время, за кулисами идет ожесточенная дискуссия об условиях займа.

С одной стороны стоят Нидерланды, Германия и страны Балтии, а с другой - Франция. В статье объясняется, что французы хотят, чтобы президент Украины Владимир Зеленский тратил миллиарды исключительно на европейское оружие под лозунгом "Покупай европейское".

Добавляется, что это соответствует брюссельской философии независимого ЕС, как можно более отделенного от производителей в США и Азии.

Нидерланды и другие государства указывают на одну важную проблему: Украина еще не может обойтись без американского оружия. В материале указывается, что если Франция достигнет своей цели, тогда Зеленский не сможет быстро приобрести запчасти для F-16 за счет европейских займов.

Как отмечает Politico, в таком случае Украина может забыть о ракетах для систем Patriot, а также о ракетах и установках большой дальности, в частности, АTACMS и Himars.

Источник, знакомый с ходом дискуссии, объяснил изданию, что если Вооруженные силы Украины не будут иметь к ним доступа, они "будут воевать с одной рукой, связанной за спиной".

"Украина срочно нуждается в оборудовании, которое производится в США (...) В настоящее время оборонная промышленность ЕС не в состоянии производить эквивалентные системы", - говорится в письменном объяснении правительства Нидерландов, с которым ознакомился сайт.

Поэтому, чтобы быстро оказать Украине необходимую помощь и предоставить ей все возможности, Нидерланды, Германия, а также другие страны, поддерживающие их позицию, поддерживают идею предоставить 15 из 90 миллиардов евро Киеву на приобретение в США или других странах за пределами ЕС необходимого вооружения.

Издание публикует мнение инсайдеров, которые ожидают, что в конечном итоге будет достигнут типичный европейский компромисс. Отмечается, что по этому вопросу право вето не применяется.

Ожидается, что страны должны прийти к соглашению между собой, при голосовании достаточно, чтобы решение поддержали 15 стран-членов ЕС.

В статье указывается, что этот вопрос еще раз показывает, что Европейский Союз еще не стоит на собственных ногах, когда речь идет о вооруженных силах, помощи Украине и собственной обороне. С начала второго президентства Трампа, когда глава Белого дома отвернулся от ЕС, в Париже, Лондоне, Берлине и Брюсселе раздаются дипломатические тревожные сигналы.

Издание считает, что Евросоюз должен самостоятельно производить достаточное количество оружия, но пока этого не происходит. Хотя европейская оборонная промышленность растет, но еще далеко не достигла необходимого уровня.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал перед своим вступлением в должность, что "ни одна пуля" не будет доставлена его правительством в Киев, но, как отмечает Kyiv Post, военная промышленность страны процветает благодаря спросу на передовой в Украине. Фицо пришел к власти в октябре 2023 года и с этого времени не раз критиковал санкции ЕС против Москвы, выступал против вступления Украины в НАТО и говорил о необходимости прекращения военной помощи Украине. Издание отмечает, что, несмотря на это, частные производители оружия Словакии получают прибыль, продавая оружие Украине.

Также мы писали, что Великобритания планирует создать для Украины новую мощную баллистическую ракету для уничтожения российских целей глубоко в тылу врага. Сейчас страна ищет фирмы для проектирования, разработки и поставки первых трех ракет для испытательных запусков. Министр обороны Джон Гилли во время пребывания в Киеве подтвердил это намерение Великобритании. Гилли отметил, что его страна намерена предоставить Украине передовое оружие, "когда они будут сопротивляться".

