Туск намекнул, что Польша будет стремиться к созданию собственного ядерного оружия

Ранее президент Франции предложил временно разместить истребители с ядерным оружием на территории стран-союзников.

Польша в конечном итоге будет стремиться к тому, чтобы обзавестись собственным ядерным оружием. Об этом пишет Bloomberg, анализируя заявление премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Польша очень серьезно относится к ядерной безопасности. По мере роста наших автономных возможностей мы будем стремиться подготовить Польшу к максимально автономным действиям в этом вопросе в будущем", - сказал он.

По словам Туска, Польша "не будет пассивной". Он подчеркнул, что Варшава будет развивать проекты в сфере атомной энергетики.

В агентстве напомнили, что 2 марта премьер Польши заявил, что его страна ведет переговоры с Францией о расширении "ядерного зонтика". Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил временно разместить истребители с ядерным оружием на территории стран-союзников.

Туск добавил, что он также контактировал с другими европейскими союзниками, включая Швецию и Данию, которые проявили интерес к этому вопросу. По словам премьера Польши, следующий раунд переговоров состоится на саммите по атомной энергетике в Париже 10 марта.

Макрон приказал увеличить число ядерных боеголовок

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон приказал увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны. Он подчеркнул, что Париж больше не будет сообщать цифры, касающиеся ядерного арсенала Франции.

Эти слова были произнесены на фоне растущей неуверенности со стороны европейских лидеров в обязательствах США защищать Европу под своим собственным "ядерным зонтиком".

