Предполагается, что дроны перелетели из Бельгии через границу в Германию.

Над территорией Бельгии впервые замечены неизвестные дроны. Как пишет VRT, Минобороны Бельгии сообщило, что 15 дронов были замечены около 1:45 ночью в пятницу над военной базой в Эльзенборне, на востоке провинции Льеж.

База расположена в нескольких километрах от границы с Германией и занимает площадь 28 км². Это армейский учебный лагерь с охраняемой зоной, на которой проводятся учения по стрельбе.

Издание отмечает, что дроны были замечены "случайно", поскольку в это время на базе проходили испытания системы обнаружения дронов. Предполагается, что дроны перелетели из Бельгии через границу в Германию, где их также видела полиция города Дюрен.

Видео дня

Откуда взялись дроны и кто ими управлял, пока неизвестно. Бельгийские военные расследуют инцидент.

Дроны над странами Европы

В ночь на 3 октября аэропорт Мюнхена в Германии приостанавливал полеты после обнаружения нескольких неизвестных дронов, пострадали тысячи пассажиров. Также беспилотники неоднократно были замечены над Данией, Норвегией и Швецией.

При этом в Германии признали, что пока не могут сбивать дроны над своей территорией из-за отсутствия полноценной системы противодронной обороны и риска для гражданских в случае падения обломков. Систему ПВО, расформированную еще в 2010 году, приходится фактически создавать заново.

Вас также могут заинтересовать новости: